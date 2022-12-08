В самарском детском саду прокомментировали ЧП с ребенком

Представители руководства одного из детсадов Промышленного района Самары прокомментировали конфликтную ситуацию в учреждении. Она касается получения травмы воспитанником.
Напомним, пострадал мальчик.
"В мае в детском саду сын получил перелом груди. В грудь его ударила девочка. Сложно точно сказать, что случилось у четырехлеток, это дети. А вот сотрудники детсада травму от нас скрыли. Мы не сразу обратились в больницу, так как сын не говорил ничего, кроме того, что болит живот. У нас на руках имеется заключение судмедэкспертизы, которая показала, что травма в таком месте, которая не ущемляет качество жизни и проявляет себя только в определенных положениях сна. Провели следствие, но сад предложил нам оплатить лечение ребенка, и заведующая уверяла, что все будет хорошо", — рассказывала одна из мам.
Дальше, по словам молодой мамы, возникли разные недопонимания по вине представителей детсада. Но в учреждении придерживаются иной версии произошедшего.
"Была проведена проверка, по результатам которой установить точное место и время получения травмы не удалось. Воспитатель группы пояснила, что мальчик во время игры действительно столкнулся с другим ребенком, однако после осмотра, никаких признаков травмы не было обнаружено. По данному инциденту проводилась проверка правоохранительными органами, в досудебном разбирательстве обе стороны пришли к соглашению, по которому была выплачена компенсация за затраченные средства на лечение. Следственным отделом по материалам проверки данного инцидента в соответствии со ст. ст. 144, 145 УПК РФ было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. ст. 293, 238 УК РФ, в связи с отсутствием в деянии сотрудников состава преступления. В целях предотвращения развития межличностного конфликта между воспитателем группы и мамой ребенка, воспитатель была переведена в другую группу, к ней было применено дисциплинарное взыскание", — сообщают официальные представители детского сада.
Руководство учреждения признает и то, что позже возникла другая спорная ситуация. Но считают, что вины сотрудников в ней нет.
"Неприятная ситуация сложилась во время проведения осеннего праздника для детей средней группы, когда ребенок не взял угощение, которое в конце утренника "осень" преподнесла детям, в связи с чем мама обвинила педагогов в предвзятом отношении к ее ребенку. Сотрудники детского сада старались мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию, однако мама на контакт не пошла, поздно вечером прислав сообщение о том, что она будет публиковать новый пост в социальных сетях с негативной информацией о дошкольном учреждении. Мама обратилась вновь в правоохранительные органы с заявлением о поступающих в ее адрес угрозах по телефону. Ей было отказано в возбуждении уголовного дела по факту угроз физической расправы, по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления", — сообщили в учреждении.
Также, по словам заведующей, жалобы на возможное нарушение антикоррупционного законодательства, не подтверждаются.
"В ежегодный план финансово-хозяйственной деятельности учреждений, который размещается на сайте МДОУ, включаются расходы на проведение капитальных ремонтов, благоустройство территории, приобретение оборудования, инвентаря в рамках предусмотренных бюджетом городского округа Самара финансовых средств по отрасли "Образование" на текущий календарный год. Руководствуясь статьей 4 Закона № 135-ФЗ родители воспитанников вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования образовательному учреждению, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе", — утверждают в детсаду.
Как говорит заведующая, в начале каждого года во вновь набранных группах проводят родительские собрания. На собрании в группе, куда входил мальчик, который позже пострадал, родители, якобы сами решили заняться дополнительным благоустройством группы.
"Организацию материально-технических мероприятий осуществлял избранный родительский комитет — в лице председателя комитета. Планирование расходов внебюджетных средств осуществляется избранным родительским комитетом и утверждается на родительском собрании", — сообщают также в детском саду.
Известно, что пострадавшего ребенка в итоге перевели в другое учреждение.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.