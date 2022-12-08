В самарском детском саду прокомментировали ЧП с ребенком

Представители руководства одного из детсадов Промышленного района Самары прокомментировали конфликтную ситуацию в учреждении. Она касается получения травмы воспитанником.

Напомним, пострадал мальчик.

"В мае в детском саду сын получил перелом груди. В грудь его ударила девочка. Сложно точно сказать, что случилось у четырехлеток, это дети. А вот сотрудники детсада травму от нас скрыли. Мы не сразу обратились в больницу, так как сын не говорил ничего, кроме того, что болит живот. У нас на руках имеется заключение судмедэкспертизы, которая показала, что травма в таком месте, которая не ущемляет качество жизни и проявляет себя только в определенных положениях сна. Провели следствие, но сад предложил нам оплатить лечение ребенка, и заведующая уверяла, что все будет хорошо", — рассказывала одна из мам.

Дальше, по словам молодой мамы, возникли разные недопонимания по вине представителей детсада. Но в учреждении придерживаются иной версии произошедшего.

"Была проведена проверка, по результатам которой установить точное место и время получения травмы не удалось. Воспитатель группы пояснила, что мальчик во время игры действительно столкнулся с другим ребенком, однако после осмотра, никаких признаков травмы не было обнаружено. По данному инциденту проводилась проверка правоохранительными органами, в досудебном разбирательстве обе стороны пришли к соглашению, по которому была выплачена компенсация за затраченные средства на лечение. Следственным отделом по материалам проверки данного инцидента в соответствии со ст. ст. 144, 145 УПК РФ было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. ст. 293, 238 УК РФ, в связи с отсутствием в деянии сотрудников состава преступления. В целях предотвращения развития межличностного конфликта между воспитателем группы и мамой ребенка, воспитатель была переведена в другую группу, к ней было применено дисциплинарное взыскание", — сообщают официальные представители детского сада.

Руководство учреждения признает и то, что позже возникла другая спорная ситуация. Но считают, что вины сотрудников в ней нет.

"Неприятная ситуация сложилась во время проведения осеннего праздника для детей средней группы, когда ребенок не взял угощение, которое в конце утренника "осень" преподнесла детям, в связи с чем мама обвинила педагогов в предвзятом отношении к ее ребенку. Сотрудники детского сада старались мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию, однако мама на контакт не пошла, поздно вечером прислав сообщение о том, что она будет публиковать новый пост в социальных сетях с негативной информацией о дошкольном учреждении. Мама обратилась вновь в правоохранительные органы с заявлением о поступающих в ее адрес угрозах по телефону. Ей было отказано в возбуждении уголовного дела по факту угроз физической расправы, по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления", — сообщили в учреждении.

Также, по словам заведующей, жалобы на возможное нарушение антикоррупционного законодательства, не подтверждаются.

"В ежегодный план финансово-хозяйственной деятельности учреждений, который размещается на сайте МДОУ, включаются расходы на проведение капитальных ремонтов, благоустройство территории, приобретение оборудования, инвентаря в рамках предусмотренных бюджетом городского округа Самара финансовых средств по отрасли "Образование" на текущий календарный год. Руководствуясь статьей 4 Закона № 135-ФЗ родители воспитанников вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования образовательному учреждению, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе", — утверждают в детсаду.

Как говорит заведующая, в начале каждого года во вновь набранных группах проводят родительские собрания. На собрании в группе, куда входил мальчик, который позже пострадал, родители, якобы сами решили заняться дополнительным благоустройством группы.

"Организацию материально-технических мероприятий осуществлял избранный родительский комитет — в лице председателя комитета. Планирование расходов внебюджетных средств осуществляется избранным родительским комитетом и утверждается на родительском собрании", — сообщают также в детском саду.

Известно, что пострадавшего ребенка в итоге перевели в другое учреждение.