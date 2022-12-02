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"Ребенок пострадал в детсаду": жительница Самары обратилась к Александру Бастрыкину

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодая мама из Самары по имени Ольга направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Женщина рассказывает про жуткую ситуацию, в которую попала ее семья с маленьким сыном.

"Сын в мае получил травму в саду, перелом груди. Девочка в грудь ударила, сложно точно сказать, что случилось у четырехлеток. Но это дети. А вот сотрудники детсада травму от нас скрыли. Мы не сразу обратились в больницу, так как сын не говорил ничего, кроме того, что болит живот. У нас на руках судмедэкспертиза, которая показала, что травма в таком месте, которая не ущемляет качество жизни и проявляет себя только в определенных положениях сна. Было следствие, но сад предложил нам оплатить лечение ребенка, и заведующая уверяла, что все будет хорошо", — рассказала Ольга.

Молодая мать говорит, что отказалась от дальнейшего разбирательства, поверив сотрудникам садика. Некоторое время в учреждение не ходили.

"В саду остались наш воспитатель, которая подписи собирала, что мой сын ненормальный. И на утреннике все получили угощение, а мой сын один без всего потом бежит к маме. После этого я обратилась к заведующей, что устала уже разбираться и ругаться и что буду писать новый пост и добиваться решения ситуации. Она мне позвонила, уверяла, что все решим. Никакого негатива с моей стороны. Через пару дней звонок с ее телефона с матом, что нас ждет расправа, если я ребенка не заберу из садика. Я сказала ей, что больше никакого контакта с ней не будет. Написала новый пост, где обратилась за помощью снова. Так как ситуация просто за гранью уже. И вот сейчас заведующая шлет на нас органы опеки — якобы мы бьем ребенка. Будто бы анонимный звонок от соседей", — жалуется Ольга.

Кроме того, Ольга рассказывает, что ей звонили и из отдела по делам несовершеннолетних. Мол, им тоже поступила жалоба. Между тем, в семье, по ее словам, никогда не было проблем.

"У нас хороший ремонт, холодильник с едой, оба ребенка обуты и одеты по последнему писку моды. Имеем машину хорошую. Официально трудоустроены. Муж спасает жизни людей, участвовал в тушении крупных пожаров, а жизнь моего ребенка выходит не защищена ничем", — переживает молодая мать.

Ольга также говорит, что в детсаду допускали и другие нарушения, и прикладывает чеки на траты, которые доходят до десятков тысяч рублей.

Журналист "Волга Ньюс" обратился к заведующей детсадом за комментарием. Она сказала, что сможет прокомментировать ситуацию позже.

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