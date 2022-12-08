Самарская область получит пять новых мобильных медицинских комплексов

В рамках федеральной поставки субъекты РФ получат новые мобильные медицинские комплексы, в том числе и Самарская область.
В 5 сельских районов поступит 4 передвижных комплекса для оказания первичной медико-санитарной помощи и 1 комплекс для проведения флюорографии и маммографии. Такие передвижные медицинские кабинеты помогут в проведении диспансеризации и профилактических осмотров. Они приблизят профильную помощь к жителям отдаленных территорий, а медицинским работникам помогут в более точной диагностике заболеваний, улучшении качества обслуживания пациентов.
Одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным, является развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания и доступности медицинской помощи.
Всего в рамках нацпроекта в Самарскую область уже поступило 13 мобильных медицинских комплексов (10 флюорографов и 3 маммографа) и 19 мобильных передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания первичной медицинской помощи жителям малых населенных пунктов, отдаленных территорий, для жителей населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек, а также для проведения вакцинации.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.