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Здравоохранение Общество

Самарская область получит пять новых мобильных медицинских комплексов

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках федеральной поставки субъекты РФ получат новые мобильные медицинские комплексы, в том числе и Самарская область.

В 5 сельских районов поступит 4 передвижных комплекса для оказания первичной медико-санитарной помощи и 1 комплекс для проведения флюорографии и маммографии. Такие передвижные медицинские кабинеты помогут в проведении диспансеризации и профилактических осмотров. Они приблизят профильную помощь к жителям отдаленных территорий, а медицинским работникам помогут в более точной диагностике заболеваний, улучшении качества обслуживания пациентов.

Одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным, является развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания и доступности медицинской помощи.

Всего в рамках нацпроекта в Самарскую область уже поступило 13 мобильных медицинских комплексов (10 флюорографов и 3 маммографа) и 19 мобильных передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания первичной медицинской помощи жителям малых населенных пунктов, отдаленных территорий, для жителей населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек, а также для проведения вакцинации.

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