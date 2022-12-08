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Здравоохранение Общество

Жителей региона приглашают проверить здоровье в рамках диспансеризации

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Медицинские работники настоятельно рекомендуют жителям Самарской области посетить поликлиники и проверить здоровье в рамках диспансеризации. Профилактические мероприятия помогают выявлять факторы риска и заболевания на ранних стадиях.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающих в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья.

Многие хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях не беспокоят человека, но в то же время являются причиной сокращения продолжительность жизни. Это сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, сахарный диабет. Диспансеризация помогает диагностировать их на ранней стадии.

"В рамках диспансеризации жители могут пройти специальные обследования, которые помогают в диагностике рака. Речь идет о маммографии, флюорографии, цитологическом скрининге рака шейка матки, анализе крови на PSA, скрининге колоректального рака методом анализа кала на скрытую кровь и колоноскопии. Также медработники поликлиник проводят осмотры с целью исключения злокачественных новообразований визуальных локализаций", - рассказал главный онколог региона Андрей Орлов.

Так, на данный момент в рамках диспансеризации при проведении маммографии активно выявлено 265 случаев рака молочной железы, при флюорографии - 96 случаев рака легкого, при цитологическом скрининге рака шейки матки - 63 случая злокачественных новообразований, при PSA-скрининге - 135 случаев рака предстательной железы, при скрининге колоректального рака активно выявлено 119 случаев новообразований. В смотровых кабинетах выявлено 257 злокачественных новообразований.

Своевременно выявленный рак излечим в 90% случаев. В случае выявления заболевания пациент направляется в специализированный стационар для дальнейшего лечения.

Как отмечают специалисты, здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек, регулярная физическая активность и своевременные визиты к врачу с профилактической целью - простые правила, которые важно соблюдать для сохранения здоровья.

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