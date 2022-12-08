В Самарской области спасли дрейфовавших на льдине рыбаков

В четверг, 8 декабря, в Шигонском районе спасатели помогли терпевшим бедствие рыбакам. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В Усинском заливе, напротив базы отдыха "Услада", двое рыбаков оказались отрезанными от берега на льдине. Ветер оторвал и отнес льдину к середине реки. В результате мужчины оказались в 300 м от берега.

Спасатели добрались до рыбаков на аэроглиссере и в 14:30 доставили их к спасательной станции.