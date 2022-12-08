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Интеграция средств видеонаблюдения в рамках АПК "Безопасный город" повысит эффективность систем безопасности

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области средства видеонаблюдения, фото- и видеофиксации будут интегрированы в единую систему в рамках программы построения АПК "Безопасный город". Вопрос обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

О работе над проектом рассказал заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

В настоящее время на территории Самарской области работает АПК "Безопасный город" - интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения, которая включает в себя сотни камер, десятки пультов экстренной связи и объектов интеграции.

Общее количество видеокамер с учетом интегрированных систем видеонаблюдения составляет 1483. Изображение с камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город" выводится на рабочие места в подразделениях органов правопорядка и ГИБДД. Работа над совершенствованием этой системы, подключением к ней систем видеонаблюдения, принадлежащих различным ведомствам и отдельным частным компаниям, продолжается.

Так, организован доступ АПК "Безопасный город" к видеопотокам с 2 тыс. домофонных панелей многоквартирных домов. Продолжается дооснащение системы видеонаблюдения: до конца 2022 года в самарских парках, метро и других местах массового пребывания людей появится еще 44 видеокамеры и 73 системы распознавания лиц. В рамках дальнейшей поэтапной реализации проекта в местах массового посещения граждан в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани и Октябрьске появится еще 300 камер. В итоге к 2024 году количество камер с учетом интегрированных систем видеонаблюдения составит 2235.

Идет работа над созданием КСА "Сервисная платформа", которая позволит объединить все имеющиеся системы обеспечения безопасности (видеонаблюдение, фотовидеофиксации нарушений ПДД, биометрической идентификации лиц, экстренной связи) в единую систему. Доступ к системам будет предоставлен правоохранительным органам, органам исполнительной власти и другим уполномоченным организациям.

"Действующая система видеонаблюдения подтвердила свою эффективность: благодаря средствам видеонаблюдения только в этом году в Самарской области было раскрыто более 400 правонарушений", - отметил Константин Пресняков.

В адрес департамента информационных технологий продолжают поступать предложения об установке новых систем видеонаблюдения либо о подключении действующих технических средств к единой системе - от муниципалитетов, министерств, ведомств, правоохранительных органов. Развитие и совершенствование этой системы - в планах правительства Самарской области.

"Эта работа необходима и мы, безусловно, будем ее продолжать. При этом прошу максимально жестко и строго подходить к эффективности расходования средств на приобретение и установку средств видеонаблюдения и другого необходимого для создания единой системы оборудования: создавать условия для здоровой конкуренции, искать новых подрядчиков и поставщиков. Необходимо очень внимательно выбирать локации, где организация видеонаблюдения действительно приведет к сокращению числа правонарушений, существенно повысит уровень безопасности", - подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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