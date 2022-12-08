Интеграция средств видеонаблюдения в рамках АПК "Безопасный город" повысит эффективность систем безопасности

В Самарской области средства видеонаблюдения, фото- и видеофиксации будут интегрированы в единую систему в рамках программы построения АПК "Безопасный город". Вопрос обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
О работе над проектом рассказал заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.
В настоящее время на территории Самарской области работает АПК "Безопасный город" - интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения, которая включает в себя сотни камер, десятки пультов экстренной связи и объектов интеграции.
Общее количество видеокамер с учетом интегрированных систем видеонаблюдения составляет 1483. Изображение с камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город" выводится на рабочие места в подразделениях органов правопорядка и ГИБДД. Работа над совершенствованием этой системы, подключением к ней систем видеонаблюдения, принадлежащих различным ведомствам и отдельным частным компаниям, продолжается.
Так, организован доступ АПК "Безопасный город" к видеопотокам с 2 тыс. домофонных панелей многоквартирных домов. Продолжается дооснащение системы видеонаблюдения: до конца 2022 года в самарских парках, метро и других местах массового пребывания людей появится еще 44 видеокамеры и 73 системы распознавания лиц. В рамках дальнейшей поэтапной реализации проекта в местах массового посещения граждан в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани и Октябрьске появится еще 300 камер. В итоге к 2024 году количество камер с учетом интегрированных систем видеонаблюдения составит 2235.
Идет работа над созданием КСА "Сервисная платформа", которая позволит объединить все имеющиеся системы обеспечения безопасности (видеонаблюдение, фотовидеофиксации нарушений ПДД, биометрической идентификации лиц, экстренной связи) в единую систему. Доступ к системам будет предоставлен правоохранительным органам, органам исполнительной власти и другим уполномоченным организациям.
"Действующая система видеонаблюдения подтвердила свою эффективность: благодаря средствам видеонаблюдения только в этом году в Самарской области было раскрыто более 400 правонарушений", - отметил Константин Пресняков.
В адрес департамента информационных технологий продолжают поступать предложения об установке новых систем видеонаблюдения либо о подключении действующих технических средств к единой системе - от муниципалитетов, министерств, ведомств, правоохранительных органов. Развитие и совершенствование этой системы - в планах правительства Самарской области.
"Эта работа необходима и мы, безусловно, будем ее продолжать. При этом прошу максимально жестко и строго подходить к эффективности расходования средств на приобретение и установку средств видеонаблюдения и другого необходимого для создания единой системы оборудования: создавать условия для здоровой конкуренции, искать новых подрядчиков и поставщиков. Необходимо очень внимательно выбирать локации, где организация видеонаблюдения действительно приведет к сокращению числа правонарушений, существенно повысит уровень безопасности", - подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.