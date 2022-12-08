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Муниципалитеты Власть и политика

В 2023 году для Самары закупят новые трамваи, автобусы и электробус

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В следующем году в Самаре запланирована закупка 12 трамвайных вагонов и электробуса с двумя зарядными станциями. Решается И вопрос об обновлении подвижного состава на автобусных маршрутах. Предварительно на 1 квартал 2023 года запланировано приобретение 39 автобусов, рассказала глава Самары Елена Лапушкина в прямом эфире из ЦУР Самарской области.

С начала года городские власти предприняли ряд мер, чтобы стабилизировать работу общественного транспорта и сделать его более комфортным для самарцев. В социальных сетях пассажиры обращали внимание на проблемы.

Муниципальным предприятием "ТТУ" весной 2022 года была проведена рекрутинговая кампания по поиску новых кадров. Водителям трамваев и троллейбусов увеличили зарплату на 20%, другим сотрудникам - на 10%. Введена единовременная выплата для вновь принимаемых на работу водителей (подъемные) в размере 100 тыс. руб. В учебный центр предприятия вновь начали обращаться соискатели на должность водителя. Эти меры положительно отразились на работе электрического транспорта: его количество на дорогах Самары выросло со 185 до 228 единиц. 

Выросла заработная плата и у автобусного перевозчика ООО "Самара Авто Газ". В результате сократился отток водителей, а число автобусов на дорогах увеличилось.

Мэрия по сигналам самарцев из соцсетей регулярно корректирует расписание транспорта. Так, специалисты проанализировали автобусный маршрут № 67 "Северное шоссе - Железнодорожный вокзал". В утреннее время максимальная загрузка салонов автобусов наблюдается на остановочном пункте "ЖК "Новая Самара" в направлении железнодорожного вокзала.

"По 67 автобусному маршруту скорректировано расписание, - отметила Елена Лапушкина. - С понедельника, 12 декабря, на маршрут будут добавлены дополнительные рейсы в утренний "час-пик" от микрорайона Новая Самара. Это позволит уменьшить интервал движения автобусов в пиковое время с 5 до 2-3 минут. И сами автобусы будем подавать с Новой Самары, чтобы люди могли заходить в пустые автобусы. Люди жаловались, что невозможно зайти в автобус, так как из Крутых Ключей они уже переполненные едут".

Горожане сообщали также о перебоях в движении трамваев № 20 и 20к. Глава Самары ответила, что на этих маршрутах работает 15 поездов, интервал движения составляет 10-12 минут. Увеличенные интервалы в вечернее время обусловлены пробками, особенно в вечернее время после окончания рабочего дня. Работа маршрута взята на контроль. Трамвайно-троллейбусному управлению дано поручение обеспечить выпуск двухвагонных составов на маршруте № 20.

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