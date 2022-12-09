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ВТБ Лизинг предлагает городской кроссовер Chery TIGGO 7 PRO со скидкой 22%

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Лизинг предлагает Chery TIGGO 7 PRO с увеличенной скидкой от производителя — 22% от рекомендованной розничной цены. Оформляя автомобиль в лизинг, клиенты могут выбрать различные опции финансовой аренды: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. Спецпредложение действует до 31 декабря 2022 года.

При оформлении Chery TIGGO 7 PRO стоимостью 2 649 900 рублей в финансовую аренду сроком на 5 лет и авансом 49% ежемесячные платежи составят всего 37 700 рубля. При этом за весь период действия договора клиенты могут сэкономить более 1 млн рублей за счет налоговых преференций в лизинге*.

Приобретая в лизинг Chery TIGGO 7 PRO сроком на 3 года с авансом 30%, каждый месяц необходимо будет вносить 50 352 рубля. При таких условиях лизинга экономия на налогах превысит 800 000 рублей, а ежемесячная переплата за лизинг будет минимальной.

Городской кроссовер Chery TIGGO 7 PRO оснащен высокоресурсным бензиновым двигателем 1.5 Turbo мощностью 147 л. с. с крутящим моментом в 210 Hм, который использует АИ-92. Силовой агрегат обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,8 сек. Максимальная скорость автомобиля —186 км/ч. Гарантия на Chery TIGGO7 PRO составляет 5 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

Напоминаем, что в ВТБ Лизинг на другие модели кроссоверов Chery действует скидка до 19% от рекомендованной розничной цены.

"ВТБ Лизинг всегда передает своим клиентам скидку на автомобили, которую получает от партнеров-автопроизводителей. Сейчас Chery принял решение увеличить дисконт с 18% до 22% на модель Chery TIGGO 7 PRO. Благодаря улучшению условий приобретение этой модели в лизинг стало еще более привлекательнее, чем покупка за наличные или в кредит. Также при оформлении финансовой аренды компании на ОСН смогут уменьшить налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей, что позволит сэкономить до 40% от стоимости машины по договору лизинга. Все перечисленные преимущества делают лизинг на сегодняшний день одним из самых доступных и выгодных инструментов приобретения городского современного кроссовера", — прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артём Киселёв.

*Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения.

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