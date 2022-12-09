16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Зеленый эталон" Тольяттиазота: от безопасного удобрения к экологии продуктов Сотрудники заводов Роснефти собрали на Проране три тонны мусора ПАО "ТОАЗ" и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве Тольяттикаучук: вода и воздух под контролем Взрывобезопасные технологии климата ООО "НовоКС" подтверждают свою востребованность на рынке

Нефтехимия ТЭК

"Тольяттикаучук" отметили на всероссийском уровне

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Тольяттикаучук" получил сразу несколько наград регионального этапа всероссийского конкура "Российская организация высокой социальной эффективности".

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

У предприятия — абсолютное лидерство в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы" и "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы", а также второе место — "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы".

"Тольяттикаучук" последние несколько лет был призером конкурса, но впервые в этом году деятельность ключевых служб получила столь высокую оценку.

"Это важная победа как для предприятия в целом, так и для деятельности отдельных служб. Мы вкладываем много ресурсов и сил в подготовку и развитие кадров, обеспечение охраны труда и производственной безопасности на предприятии. И высокая оценка нашей деятельности на всероссийском уровне подтверждает правильность выбранного курса", — отметила директор по управлению персоналом "Тольяттикаучука" Наталия Лазарева.

В региональном этапе конкурса участвовало более 50 предприятий и организаций Самарской области. На церемонии награждения первый вице-губернатор правительства Самарской области Виктор Кудряшов подчеркнул, что полученные награды — результат серьезной системной работы по многим направлениям, в том числе по снижению производственного травматизма, формированию здорового образа жизни, развитию кадрового потенциала.

"Желаю вам ежегодно подтверждать и улучшать свои результаты. Ваши достижения имеют огромное значение для социально-экономического развития региона и благополучия сотрудников организаций и предприятий губернии", — прокомментировал Виктор Кудряшов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1