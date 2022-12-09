"Тольяттикаучук" отметили на всероссийском уровне

"Тольяттикаучук" получил сразу несколько наград регионального этапа всероссийского конкура "Российская организация высокой социальной эффективности".

У предприятия — абсолютное лидерство в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы" и "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы", а также второе место — "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы".

"Тольяттикаучук" последние несколько лет был призером конкурса, но впервые в этом году деятельность ключевых служб получила столь высокую оценку.

"Это важная победа как для предприятия в целом, так и для деятельности отдельных служб. Мы вкладываем много ресурсов и сил в подготовку и развитие кадров, обеспечение охраны труда и производственной безопасности на предприятии. И высокая оценка нашей деятельности на всероссийском уровне подтверждает правильность выбранного курса", — отметила директор по управлению персоналом "Тольяттикаучука" Наталия Лазарева.

В региональном этапе конкурса участвовало более 50 предприятий и организаций Самарской области. На церемонии награждения первый вице-губернатор правительства Самарской области Виктор Кудряшов подчеркнул, что полученные награды — результат серьезной системной работы по многим направлениям, в том числе по снижению производственного травматизма, формированию здорового образа жизни, развитию кадрового потенциала.

"Желаю вам ежегодно подтверждать и улучшать свои результаты. Ваши достижения имеют огромное значение для социально-экономического развития региона и благополучия сотрудников организаций и предприятий губернии", — прокомментировал Виктор Кудряшов.