К трагическому пожару на ул. Енисейской в Самаре могло привести неосторожное обращение с огнем

Причиной пожара, произошедшего 7 декабря в доме № 46 на ул. Енисейской в Самары, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, комната площадью около 20 кв. м загорелась примерно в 12:17. В результате погибла 74-летняя женщина. Ликвидировали возгорание в 12:47.

По предварительным данным МЧС, причиной пожара было неосторожное обращение с огнем.

Тем временем доследственную проверку по факту смерти женщины проводит СУ СК РФ по Самарской области. Представители ведомства отмечают, что причины пожара и смерти женщины еще устанавливают.

По данным знакомых семьи, проживавшей в горевшей квартире, с огнем мог баловаться младший ребенок. Его мать в это время якобы была на кухне, бабушка - в ванной, а старший ребенок - в школе.