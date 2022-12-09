Председатель Правления Новикомбанка провела заседание совета Воронежского отделения СоюзМаш России

Итоги работы Воронежского отделения Союза машиностроителей России в 2022 году подвели члены Регионального совета общественной организации под руководством куратора подразделения, Председателя Правления Новикомбанка Елены Георгиевой. В рамках встречи участники заседания обсудили достигнутые результаты и запланировали новые программы, актуальные для развития воронежских предприятий Союза.

Воронежское отделение СоюзМаш России объединяет крупнейшие предприятия и университеты региона. Здесь собраны ведущие российские компании в таких областях, как тяжелое машиностроение, радиоэлектроника, приборостроение, самолетостроение и других сферах высокотехнологичной промышленности. Новикомбанк курирует отделение с 2018 года, участвуя в формировании благоприятной экономической, технологической и социальной среды для устойчивого развития производственного комплекса в регионе.

"Новикомбанк предоставляет широкий спектр финансовых услуг предприятиям машиностроительного кластера, это для нас один из ключевых сегментов", — подчеркнула в своем выступлении Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева. Так, в новых экономических условиях банк оперативно запустил собственные программы, выдавая кредиты и предоставляя гарантии предприятиям на льготных условиях, а весной этого года на фоне резкого скачка ключевой ставки заморозил для своих клиентов базовую процентную ставку на уровне 9,5% годовых без применения мораториев и отсрочек.

Помимо роли надежного финансового партнера, Новикомбанк закрепил статус социально ответственного работодателя, совместно с Госкорпорацией Ростех разработав и внедрив на промышленных предприятиях мотивационную программу "Развитие".

В ходе заседания Елена Георгиева перечислила образовательные и социальные инициативы, над реализацией которых банк и Воронежское отделение СоюзМаш активно работали в течение года. Прежде всего, это такие проекты, как олимпиада "Звезда", Форум "Инженеры будущего", акция "Неделя без турникетов". Подобные мероприятия помогают пробудить интерес школьников и студентов к инженерным и рабочим специальностям, а молодых специалистов мотивируют для дальнейшего профессионального роста в выбранной ими профессии.

Отдельное внимание в уходящем году уделялось благотворительным проектам в Воронежской области. Новикомбанк и региональное отделение СоюзМаш в рамках акции Русфонда передали современное медицинское физиотерапевтическое оборудование двум областным детским больницам. Банк оказал финансовую поддержку и воронежской благотворительной организации "Общие дети" для целей обустройства пунктов временного размещения для граждан ЛНР и ДНР.

Кроме того, по обращению Воронежского регионального отделения Банк перечислил пожертвование в областной фонд социальной поддержки населения, который предназначен в том числе для людей, оказавшихся в сложной ситуации. Количество ежегодных акций "День донора", проводимых под эгидой СоюзМаш России, в 2022 году увеличилось до четырех, а к донорам головного офиса присоединились сотрудники из других городов: Воронежа, Перми, Тольятти, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга.

"Я хочу поблагодарить весь состав Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России за насыщенную плодотворную работу в 2022 году и призываю наращивать нашу активность в следующем. Уверена, что совместными усилиями мы можем еще динамичнее продвигать инициативы профессионального объединения в Воронежской области, развивая и укрепляя социальный-экономический потенциал машиностроения региона", — отметила в заключительном слове Елена Георгиева.