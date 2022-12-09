Тольяттинца будут судить за убийство жителя Ульяновска

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя об убийстве.

По версии следствия, в сентябре 2022 г. пьяный 38-летний тольяттинец на бульваре Туполева поссорился с незнакомцем и ударил его ножом в грудь.

Потерпевшим оказался житель Ульяновска. От полученного ранения он скончался.

Через день обвиняемый пришел в отдел полиции и сознался.

Уголовное дело уже направили в Автозаводский районный суд Тольятти.