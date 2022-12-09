"КуйбышевАзот" подтвердил соответствие международному стандарту IATF 16949:2016

Плановый аудит, который прошел на предприятии c 5 по 7 декабря 2022 года, подтвердил, что система менеджмента качества (СМК) ПАО "КуйбышевАзот" в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной соответствует международному стандарту IATF 16949:2016.
Стандарт предусматривает целый ряд требований к производителям продукции для автомобильной промышленности. Поэтому работа по развитию и совершенствованию системы менеджмента качества, в том числе и по этому направлению, ведется специалистами ПАО "КуйбышевАзот" на постоянной основе.
Аудитором выступила компания United Registrar of Systems (URS) — независимый орган по сертификации.
Во время аудита проверялись документы системы менеджмента качества, которые содержат требования к процессам системы, рабочая документация, регламентирующая действия персонала в штатных и нештатных ситуациях и др.
Проанализировав процессы системы менеджмента качества на предприятии, аудиторы в частности отметили большой объем работ, проделанный на ПАО "КуйбышевАзот" в части достижения целей потребителей и вовлечения персонала предприятия в процессы поддержания и совершенствования СМК, а также планы по ее развитию.
Соответствие стандарту IATF 16949:2016 позволит ПАО "КуйбышевАзот" продолжить работу над качеством выпускаемой продукции, поставляемой на предприятия автомобильной промышленности.
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