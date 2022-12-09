16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Зеленый эталон" Тольяттиазота: от безопасного удобрения к экологии продуктов Сотрудники заводов Роснефти собрали на Проране три тонны мусора ПАО "ТОАЗ" и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве Тольяттикаучук: вода и воздух под контролем Взрывобезопасные технологии климата ООО "НовоКС" подтверждают свою востребованность на рынке

Нефтехимия ТЭК

"КуйбышевАзот" подтвердил соответствие международному стандарту IATF 16949:2016

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Плановый аудит, который прошел на предприятии c 5 по 7 декабря 2022 года, подтвердил, что система менеджмента качества (СМК) ПАО "КуйбышевАзот" в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной соответствует международному стандарту IATF 16949:2016.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Стандарт предусматривает целый ряд требований к производителям продукции для автомобильной промышленности. Поэтому работа по развитию и совершенствованию системы менеджмента качества, в том числе и по этому направлению, ведется специалистами ПАО "КуйбышевАзот" на постоянной основе.

Аудитором выступила компания United Registrar of Systems (URS) — независимый орган по сертификации.

Во время аудита проверялись документы системы менеджмента качества, которые содержат требования к процессам системы, рабочая документация, регламентирующая действия персонала в штатных и нештатных ситуациях и др.

Проанализировав процессы системы менеджмента качества на предприятии, аудиторы в частности отметили большой объем работ, проделанный на ПАО "КуйбышевАзот" в части достижения целей потребителей и вовлечения персонала предприятия в процессы поддержания и совершенствования СМК, а также планы по ее развитию.

Соответствие стандарту IATF 16949:2016 позволит ПАО "КуйбышевАзот" продолжить работу над качеством выпускаемой продукции, поставляемой на предприятия автомобильной промышленности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1