АвтоВАЗ возьмет в управление санкт-петербургское предприятие Nissan, пишет "Самарское обозрение" со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Владельцем автозавода на данный момент выступает "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ".

Производство на автозаводе Nissan планируется начать в 2023 году.

Как пишет издание, ранее на заводе Nissan в Петербурге выпускали внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. Вскоре после начала СВО и последовавших за этих новых антироссийских санкций предприятие приостановило работу.