Самарцы стали чаще делиться красотами Северного Кавказа онлайн

Жители Самарской области в 2022 году в 1,5 раза больше делились впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой связи, находясь в северокавказских республиках. Специалисты МегаФона подсчитали, какие именно локации больше всего впечатлили путешественников.

Самый популярный курорт

Поселок Домбай в Карачаево-Черкесии уверенно лидирует по числу туристов. Только в первый месяц года горными вершинами здесь любовались свыше 120 тысяч абонентов МегаФона. Самарцы вошли в первую десятку по количеству посетителей. Снежные склоны традиционно привлекают любителей горных лыж и сноуборда, поэтому такая активность в период зимних каникул вполне объяснима. На второй строчке по популярности курорты Кавказских Минеральных Вод. Например, на берегах Железноводского озера только в июле прогуливались почти 100 тысяч человек, в основном гостей из других регионов страны.

Не описать словами

На склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии путешественники дольше всего говорили по телефону. В среднем абонентам необходимо было пять с половиной минут, чтобы выразить свои впечатления от горных пейзажей. А в местечке Медовые Водопады в Карачаево-Черкесии на телефонные беседы тратили около пяти минут — это второе место по этому показателю в СКФО. Суммарно в туристических местах Северного Кавказа в 2022 году проговорили порядка 4,5 млн минут. Для сравнения, этого достаточно, чтобы 1700 раз прочитать вслух роман "Война и мир".

Онлайн-впечатления

Сулакский каньон в Дагестане стал лидером по объему интернет-трафика на одного пользователя. Завораживающие красоты этого места не оставили шансов другим курортам. Здесь туристы в среднем расходовали свыше 320 Мб мобильного интернета — это 100 выложенных в социальные сети фото или пятиминутное видео с красотами каньона. Вторую строчку в этой номинации занимает Куртатинское ущелье в Северной Осетии с результатом 290 Мб на одного человека.

Выше всех

В октябре этого года инженеры МегаФона установили на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии уникальную базовую станцию. Она расположена на отметке 3890 м над уровнем моря и является самой высокогорной не только в России, но и в Восточной Европе. Чаще других мобильной связью на рекордной высоте пользуются гости из Москвы и Московской области, далее в порядке убывания жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Ставропольского края. В этом году самую высокую горную вершину страны захотело увидеть на треть больше самарцев, чем в прошлом.

Туристы всегда на связи

С начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE в знаковых туристических местах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. После запуска новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета здесь выросла до 15-30 Мбит/с, а максимальная — до 75 Мбит/с. Такие показатели позволяют путешественникам делиться фото- и видеовпечатлениями с подписчиками в социальных сетях, вести прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа.