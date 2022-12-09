16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"СамараТрансСтрой" освоит 46,9 млрд руб. на строительстве трассы М-7 в Татарстане В Самарской области в 2022 г. отремонтировали 712 км дорог В районе пересечения улиц Ново-Садовой и XXII Партсъезда возобновили движение "Пассажиравтотранс" планирует закупить автобусы для возобновления работы в 2023 году К 2026 г. в Самарской области капитально отремонтируют дорогу в Волжском районе

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцы стали чаще делиться красотами Северного Кавказа онлайн

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самарской области в 2022 году в 1,5 раза больше делились впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой связи, находясь в северокавказских республиках. Специалисты МегаФона подсчитали, какие именно локации больше всего впечатлили путешественников.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Самый популярный курорт

Поселок Домбай в Карачаево-Черкесии уверенно лидирует по числу туристов. Только в первый месяц года горными вершинами здесь любовались свыше 120 тысяч абонентов МегаФона. Самарцы вошли в первую десятку по количеству посетителей. Снежные склоны традиционно привлекают любителей горных лыж и сноуборда, поэтому такая активность в период зимних каникул вполне объяснима. На второй строчке по популярности курорты Кавказских Минеральных Вод. Например, на берегах Железноводского озера только в июле прогуливались почти 100 тысяч человек, в основном гостей из других регионов страны.

Не описать словами

На склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии путешественники дольше всего говорили по телефону. В среднем абонентам необходимо было пять с половиной минут, чтобы выразить свои впечатления от горных пейзажей. А в местечке Медовые Водопады в Карачаево-Черкесии на телефонные беседы тратили около пяти минут — это второе место по этому показателю в СКФО. Суммарно в туристических местах Северного Кавказа в 2022 году проговорили порядка 4,5 млн минут. Для сравнения, этого достаточно, чтобы 1700 раз прочитать вслух роман "Война и мир".

Онлайн-впечатления

Сулакский каньон в Дагестане стал лидером по объему интернет-трафика на одного пользователя. Завораживающие красоты этого места не оставили шансов другим курортам. Здесь туристы в среднем расходовали свыше 320 Мб мобильного интернета — это 100 выложенных в социальные сети фото или пятиминутное видео с красотами каньона. Вторую строчку в этой номинации занимает Куртатинское ущелье в Северной Осетии с результатом 290 Мб на одного человека.

Выше всех

В октябре этого года инженеры МегаФона установили на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии уникальную базовую станцию. Она расположена на отметке 3890 м над уровнем моря и является самой высокогорной не только в России, но и в Восточной Европе. Чаще других мобильной связью на рекордной высоте пользуются гости из Москвы и Московской области, далее в порядке убывания жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Ставропольского края. В этом году самую высокую горную вершину страны захотело увидеть на треть больше самарцев, чем в прошлом.

Туристы всегда на связи

С начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE в знаковых туристических местах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. После запуска новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета здесь выросла до 15-30 Мбит/с, а максимальная — до 75 Мбит/с. Такие показатели позволяют путешественникам делиться фото- и видеовпечатлениями с подписчиками в социальных сетях, вести прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1