"РКС-Самара" ведут масштабные работы по инвестпрограмме на станциях водоподготовки и очистных сооружениях

Реконструкция существующих объектов и строительство новых — уже постоянная деятельность "РКС-Самара". Предприятие проводит работы на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения по собственной инвестпрограмме, а также в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Изменения масштабные, но простым жителям они не всегда заметны.

Сейчас на насосно-фильтровальной станции № 2 в Студеном овраге ведутся подготовительные работы к технологическому присоединению двух новых водоводов диаметром 600 мм. По ним в 2023 году мягкая волжская вода пойдет в поселок Управленческий. Пока идет строительство новых труб, на станции готовят оборудование к работе с большей производительностью.

В декабре на НФС-2 демонтировали на очистных сооружениях семь старых, выработавших свой срок задвижек диаметром 400 и 800 мм. На их место установили новые поворотные затворы с электроприводом. Они современные, удобные в обслуживании, позволяют лучше контролировать процесс очистки воды и быстрее реагировать на нештатные ситуации. Работы проводились с переключением на резервные трубопроводы, без ущерба для процесса водоснабжения города.

На ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях) завершен очередной этап модернизации: после реконструкции готовится к запуску в работу первый из восьми вторичных отстойников. Это огромные резервуары, где происходит окончательная очистка воды перед выпуском ее в Саратовское водохранилище. Во время ремонта полностью заменили скребковую систему, теперь здесь будет использоваться новая технология, на основе засыпки гранулята, благодаря чему улучшится качество вторичной очистки воды. Это благоприятно скажется на состоянии Волги — основного поверхностного источника водоснабжения Самары и других городов. Работы входят в федеральный проект "Оздоровление Волги".

Обновление отстойников — это часть масштабного проекта по строительству сооружений доочистки и реконструкции комплекса биологической очистки сточных вод от биогенных элементов на ГОКС.

В 2022 году "РКС-Самара" планирует в рамках инвестиционной программы выполнить мероприятий на общую сумму 2 миллиарда 153 миллиона рублей (без НДС).