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Баскетбол Спорт

БК "Самара" проиграл "Локомотиву-Кубань" — 77:80

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" в первом за месяц домашнем матче уступила "Локомотиву-Кубань" — 77:80.

Самарцы, очевидно соскучившиеся по игре на своей площадке, начали матч вполне увереннее: попадание Кей Си Риверса и "2+1" от Антона Карданахишвили подарили небольшое стартовое преимущество — 5:1. Но гости быстро пришли в себя, ответили двухминутным рывком 10:0, и к середине первого периода наша команда заметно отставала — 5:12. Активность Джеймса Энниса помогла восстановить равенство (14:14), но десятиминутка осталась за краснодарцами — 18:20. А к середине второй, когда нападение хозяев изрядно забуксовало (3 очка за шесть минут), отставание только выросло — 21:31. Начав, наконец, набирать очки, незадолго до большого перерыва "Самара" практически настигла соперника (34:36 после данка Никиты Зверева).

Но большего гости не позволили — и в третьей четверти вновь убежали вперед (40:51 к середине отрезка). Попадания разыгравшегося Джордана Теодора под восторженный рев трибун позволили чуть подсократить разницу, а в начале заключительной десятиминутки "2+1" от Джеймса Энниса свели ее к "-4" (54:58). Затем пару раз самарцы подбирались на дистанцию в 3 очка — но каждый раз южане тут же отвечали своей результативной атакой. И только за минуту до сирены Джеймс Эннис взвинтил интригу на максимум — 75:76.

Но дожать гостей так и не удалось… 77:80 — поражение "Самары".

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