16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 446 тысяч юных жителей региона прошли профилактические осмотры Дмитрий Дупляков: Гипертонию нужно лечить постоянно Жителей региона приглашают проверить здоровье в рамках диспансеризации Самарская область получит пять новых мобильных медицинских комплексов В Самарской области выросла заболеваемость туберкулезом и гепатитами

Здравоохранение Общество

Более 446 тысяч юных жителей региона прошли профилактические осмотры

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В этом году более 446 тысяч юных жителей региона прошли профилактические осмотры в поликлиниках, детских садах и школах. Это комплексное медицинское обследование, необходимое для оценки состояния здоровья ребенка и выявления заболеваний на ранней стадии их развития.

"Профилактическое обследование ребенка включает осмотр врачами разных специальностей, а также комплекс анализов и исследований — программа мероприятий различается в зависимости от возраста и пола пациента, — рассказала главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники № 15 Светлана Пыркова. — Детские профилактические осмотры — плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Эффективность обследования напрямую зависит от его регулярности, потому важно проходить его в установленные сроки. В некоторых случаях диспансеризация строго обязательна — например, ребенок должен пройти комплекс обследований перед поступлением в детский сад и школу, или после окончания школы".

Задачи профилактического медицинского осмотра:
— оценка физического и нервно-психического развития ребенка;
— оценка группы здоровья и физкультурной группы ребенка;
— профилактика болезней;
— выявление предрасположенности к заболеваниям;
— выявление возможных патологий.

"Если ребенок не посещает детский сад или школу, на профилактический медицинский осмотр его пригласят специалисты участковой службы — медицинская сестра или врач-педиатр. Также ребенок может пройти обследование, самостоятельно обратившись на прием к участковому врачу-педиатру, на основании информированного согласия, которое оформляет законный представитель ребенка. Если же ребенок посещает образовательную организацию, она имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, медосмотр проводится ежегодно в соответствии с календарным планом", — пояснила главный внештатный специалист.

Как отмечают специалисты, наиболее часто по итогам профосмотров у детей выявляются заболевания глаз, эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата. Целью профилактических осмотров также является разработка индивидуальной траектории оздоровления ребенка с учетом физиологического развития, определение группы здоровья, определение группы для занятия физкультурой и спортом.

"Пользу профилактических осмотров невозможно переоценить, и проходить их нужно регулярно, а не от случая к случаю или тогда, когда симптомы каких-либо заболеваний становятся очевидными. Как известно, предупредить развитие заболевания проще, чем лечить его. К тому регулярные профосмотры приучают ребенка к мысли, что забота о здоровье должна быть систематической, а это очень важно для формирования правильного отношения к своему здоровью во взрослой жизни", — отметила Светлана Пыркова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1