В этом году более 446 тысяч юных жителей региона прошли профилактические осмотры в поликлиниках, детских садах и школах. Это комплексное медицинское обследование, необходимое для оценки состояния здоровья ребенка и выявления заболеваний на ранней стадии их развития.
"Профилактическое обследование ребенка включает осмотр врачами разных специальностей, а также комплекс анализов и исследований — программа мероприятий различается в зависимости от возраста и пола пациента, — рассказала главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники № 15 Светлана Пыркова. — Детские профилактические осмотры — плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Эффективность обследования напрямую зависит от его регулярности, потому важно проходить его в установленные сроки. В некоторых случаях диспансеризация строго обязательна — например, ребенок должен пройти комплекс обследований перед поступлением в детский сад и школу, или после окончания школы".
Задачи профилактического медицинского осмотра:
— оценка физического и нервно-психического развития ребенка;
— оценка группы здоровья и физкультурной группы ребенка;
— профилактика болезней;
— выявление предрасположенности к заболеваниям;
— выявление возможных патологий.
"Если ребенок не посещает детский сад или школу, на профилактический медицинский осмотр его пригласят специалисты участковой службы — медицинская сестра или врач-педиатр. Также ребенок может пройти обследование, самостоятельно обратившись на прием к участковому врачу-педиатру, на основании информированного согласия, которое оформляет законный представитель ребенка. Если же ребенок посещает образовательную организацию, она имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, медосмотр проводится ежегодно в соответствии с календарным планом", — пояснила главный внештатный специалист.
Как отмечают специалисты, наиболее часто по итогам профосмотров у детей выявляются заболевания глаз, эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата. Целью профилактических осмотров также является разработка индивидуальной траектории оздоровления ребенка с учетом физиологического развития, определение группы здоровья, определение группы для занятия физкультурой и спортом.
"Пользу профилактических осмотров невозможно переоценить, и проходить их нужно регулярно, а не от случая к случаю или тогда, когда симптомы каких-либо заболеваний становятся очевидными. Как известно, предупредить развитие заболевания проще, чем лечить его. К тому регулярные профосмотры приучают ребенка к мысли, что забота о здоровье должна быть систематической, а это очень важно для формирования правильного отношения к своему здоровью во взрослой жизни", — отметила Светлана Пыркова.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.