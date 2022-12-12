На капремонт дороги в Исаклинском районе выделили 755 млн рублей

Региональный минтранс ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт дороги "Похвистнево — Сосновка" — "Урал" на участке км 9+000 — км 24+320, расположенной в Исаклинском районе.
Начальная цена контракта составляет 755 млн рублей. Победитель торгов определится в середине декабря. Он должен выполнить работы в период с 1 апреля по 1 октября 2023 г.
В пояснительной записке отмечается, что участок проектируемой дороги проходит через три населенных пункта: деревню Малое Микушкино, село Большое Микушкино, пос. Лесной.
Помимо ремонта самого дорожного полотна планируется обновить дорожные знаки, разметку, барьерное ограждение, светофоры и т. п.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?