На капремонт дороги в Исаклинском районе выделили 755 млн рублей

Региональный минтранс ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт дороги "Похвистнево — Сосновка" — "Урал" на участке км 9+000 — км 24+320, расположенной в Исаклинском районе.

Начальная цена контракта составляет 755 млн рублей. Победитель торгов определится в середине декабря. Он должен выполнить работы в период с 1 апреля по 1 октября 2023 г.

В пояснительной записке отмечается, что участок проектируемой дороги проходит через три населенных пункта: деревню Малое Микушкино, село Большое Микушкино, пос. Лесной.

Помимо ремонта самого дорожного полотна планируется обновить дорожные знаки, разметку, барьерное ограждение, светофоры и т. п.