Спасатели эвакуировали тольяттинского рыбака с отколовшейся льдины

В понедельник, 12 декабря, в Тольятти помощь спасателей потребовалась 39-летнему рыбаку. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Мужчина рыбачил на Волге около с. Ягодное, напротив базы отдыха "Поршень". Около 9:00 в районе строящегося моста прошел ледокол. В результате льдина с рыбаком откололась, и он оказался отрезан от берега.
Мужчина обратился к спасателям, в 10:38 его эвакуировали на аэроглиссере.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на льду и воздержаться от перехода водоема в районе строящегося моста.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.