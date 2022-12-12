Спасатели эвакуировали тольяттинского рыбака с отколовшейся льдины

В понедельник, 12 декабря, в Тольятти помощь спасателей потребовалась 39-летнему рыбаку. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Мужчина рыбачил на Волге около с. Ягодное, напротив базы отдыха "Поршень". Около 9:00 в районе строящегося моста прошел ледокол. В результате льдина с рыбаком откололась, и он оказался отрезан от берега.

Мужчина обратился к спасателям, в 10:38 его эвакуировали на аэроглиссере.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на льду и воздержаться от перехода водоема в районе строящегося моста.