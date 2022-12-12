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Новикомбанк выделил 37 млрд по программе льготного кредитования

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил с российскими промышленными организациями соглашения о предоставлении финансирования в рамках льготной программы Минпромторга РФ по кредитованию системообразующих предприятий на общую сумму 37 млрд руб. Выполнив обязательства перед ведомством в рамках утвержденного лимита, банк помог отрасли сохранить стабильность в условиях кризиса.

Программа стартовала в марте 2022 года, когда промышленным предприятиям потребовалась государственная поддержка, чтобы получать доступное финансирование. На фоне резкого скачка ключевой ставки до 20% в конце февраля условия кредитования на рынке стали для большинства предприятий неподъемными. Бесперебойность работы стратегически важных высокотехнологичных и системообразующих предприятий оказалась под угрозой, и потому было важно вовремя внедрить эффективные программы господдержки в приоритетных отраслях экономики.

"Весной 2022 года правительство инициировало сразу несколько антикризисных проектов для промышленности. Льготная программа поддержки системообразующих предприятий стала самой емкой — как по количеству участников, так и по сумме выдач. Предприятия получали необходимые им средства по упрощенной процедуре и могли решить наиболее актуальную в тот момент задачу пополнения оборотных средств, ведь ряд поставщиков тогда просто не мог выполнить обязательства по своим контрактам. Эта программа была введена быстро и очень своевременно и помогла избежать серьезного кризиса ликвидности в системе", — отметила старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева.

В рамках льготной программы банки могли воспользоваться поручительством ВЭБ.РФ там, где заемщик попадал в более высокую группу риска. Это, с одной стороны, позволило получить дополнительную гарантию возврата кредита, с другой — снизить нагрузку на капитал финансовых организаций, так как не возникало необходимости формировать повышенные резервы на возможные потери по ссудам.

Новикомбанк одобрил предоставление финансирования по данной программе предприятиям авиа- и судостроения, производителям металлопродукции для автопрома и т. д. Среди них — Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), Улан-Удэнский авиационный завод (входит в холдинг "Вертолеты России"), Адмиралтейские верфи (Объединенная судостроительная корпорация) и другие.

Льготная программа реализуется в рамках Постановления Правительства РФ № 393 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли".

В любых экономических условиях первостепенной задачей Новикомбанка является обеспечение предприятий доступным финансированием. Поэтому банк участвует во всех существующих программах господдержки и интегрирует все возможные льготы в собственные программы.

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