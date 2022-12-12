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Банк "Открытие" зачислит торговую выручку в день проведения платежа

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" запустил сервис ускоренных возмещений по операциям эквайринга. Теперь предприниматели смогут получать торговую выручку от безналичных расчетов до трех раз в день без ограничения по сумме перечислений.

Сервис позволит клиентам банка "Открытие" — индивидуальным предпринимателям и компаниям малого и среднего бизнеса ускорить время поступления выручки по эквайрингу на свои счета. Для этого не нужно проводить дополнительную настройку оборудования. Денежные средства будут зачисляться в автоматическом режиме утром, днем и вечером.

"Банк "Открытие" продолжает вводить новые удобные сервисы для пользователей эквайринга, — отметил Виталий Брикунов, директор департамента эквайринга банка "Открытие". — Теперь с нашим эквайрингом можно еще более эффективно управлять бизнесом, проводя операции по счету, не дожидаясь следующего дня. Ускоренное перечисление стало дальнейшим этапом развития инфраструктуры приема безналичных платежей, которую банк активно развивает последний год".

Для настройки сервиса необходимо обратиться к персональному менеджеру или в контактный центр банка "Открытие". Подключить сервис ускоренных возмещений могут как новые, так и действующие клиенты.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)").

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