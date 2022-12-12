АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию и ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода (МН) Кротовка — Куйбышев в Самарской области.

Работы проводились с июля 2021 года с привлечением технического заказчика ООО "Транснефть - ТСД" в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга". Цель — повышение надежности и экологической безопасности системы трубопроводного транспорта нефти.

Произведена плановая замена участка линейной части нефтепровода общей протяженностью 20,5 км. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах, способные выдерживать рабочее давление до 7,4 МПа. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии.

Выполнены пересечения через автомобильные дороги и малый водоток — р. Черная, а также с 51 коммуникацией, в том числе кабелями связи, линиями электропередачи, трубопроводами. Были построены узел запорной арматуры, два отдельно стоящих вантуза, смонтировано более 1,5 км вдоль трассовых линий электропередач, обеспечена электрохимзащита участков, проведен монтаж анодных заземлителей.

По окончании строительно-монтажных работ проверено состояние изоляционного покрытия реконструированных участков, выполнены гидроиспытания, выполнена диагностика различными методами.

В период плановой 72-часовой остановки работы МН Кротовка — Куйбышев специалисты АО "Транснефть - Приволга" осуществили технологическое подключение реконструированного участка. Мероприятия реализованы в соответствии с планом и в установленные сроки. В настоящее время транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу осуществляется в штатном режиме.