Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание попечительского совета баскетбольного клуба "Самара". Напомним, глава регионального кабмина возглавляет попечительский совет клуба с декабря 2020 года.

Открывая заседание, первый вице-губернатор подвел краткие итоги уходящего сезона: "Сезон был насыщенным и богатым на различные успехи самарских баскетболистов. Безусловно, главным событием прошлого сезона стал переезд мужской команды БК "Самара" в новый Дворец спорта. Команда уже успела весной отметить новоселье победой в Кубке России, а с осени принимает здесь соперников по Единой лиге ВТБ. Летом "Самара" была принята в состав участников Единой лиги ВТБ — участие в таком престижном турнире, конечно, накладывает на клуб серьезные обязательства, но он с ними успешно справляется. Приятно видеть, что домашние матчи "Самары", а первым соперником нашей команды стал знаменитый ЦСКА, собирают полные трибуны — надеюсь, она и дальше будет радовать болельщиков яркой игрой".

Новых громких побед в прошлом сезоне добились команды клуба по баскетболу 3×3. Тон задали девушки, выигравшие Кубок и Суперкубок России, а весной ставшие бронзовыми призерами чемпионата России. Две недели назад они подтвердили статус сильнейшей команды России, вновь завоевав Кубок страны. Мужская команда успешно выступала в чемпионате России и Единой континентальной лиге 3×3, а в августе завоевала бронзовые медали Всероссийской спартакиады.

Стабильно радуют своими победами юношеские и молодежные команды клуба, игроки и тренеры которых регулярно приглашаются в различные национальные сборные.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что эти достижения были бы невозможны без слаженной работы команды профессионалов БК "Самара" во главе с президентом клуба Камо Погосяном, Федерации баскетбола Самарской области, без того внимания, которое уделяет развитию баскетбола в регионе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и, конечно, без поддержки партнеров и друзей клуба.

"Благодарю вас за вашу активную гражданскую позицию, за участие в этом благородном деле. Вы развиваете баскетбол, поддерживаете спорт, здоровый образ жизни, а это полностью соответствует тем задачам, которые ставил перед собой правительство Самарской области", — обратился к партнерам БК "Самара" Виктор Кудряшов.

В ходе заседания участники обсудили планы на предстоящий сезон, задачи по развитию инфраструктуры, совершенствованию материальной базы и ряд других важных вопросов.