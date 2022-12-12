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ДТП Происшествия

В Кинельском районе легковушка задавила водителя грузовика, менявшего колесо

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 декабря, в Кинельском районе 43-летний водитель автомобиля "Волга" попал в ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 12:20 на 42-м км трассы Самара - Бугуруслан он наехал на пешехода, который погиб на месте происшествия.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечивали беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения, устанавливали и опрашивали очевидцев произошедшего.

Кстати, случившееся нашло отражение в соцсетях, где высказывалась версия о том, что погибшим мог быть водитель грузовика, который в момент наезда на него, предположительно, менял колесо.

Как все произошло на самом деле, сейчас устанавливается. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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