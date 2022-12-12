В Кинельском районе легковушка задавила водителя грузовика, менявшего колесо

В понедельник, 12 декабря, в Кинельском районе 43-летний водитель автомобиля "Волга" попал в ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 12:20 на 42-м км трассы Самара - Бугуруслан он наехал на пешехода, который погиб на месте происшествия.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечивали беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения, устанавливали и опрашивали очевидцев произошедшего.
Кстати, случившееся нашло отражение в соцсетях, где высказывалась версия о том, что погибшим мог быть водитель грузовика, который в момент наезда на него, предположительно, менял колесо.
Как все произошло на самом деле, сейчас устанавливается. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...