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Здравоохранение Общество

Самарские наркологи разработали программу по ранней диагностике употребления алкоголя и наркотиков

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врачи Самарского областного клинического наркологического диспансера реализуют пилотный проект по раннему выявлению алкоголь-ассоциированных состояний у жителей Самары. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Специализированная программа помогает диагностировать заболевания, связанные с употреблением алкоголя, у больных, находящихся на лечении в стационарах различного профиля, а также у пациентов, которые проходят диспансеризацию в поликлиниках Самары.

"Потенциальные пациенты психиатра-нарколога, увы, не всегда спешат за специализированной помощью к специалистам наркологической службы, но обращаются в другие лечебные учреждения. При этом зависимость от употребления психоактивных веществ не только мешает выздоровлению от соматического заболевания, но и грозит смертельным риском, — сообщил заведующий экспертно-методическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук, врач-психиатр-нарколог Сергей Царёв. — Мы разработали программу по ранней диагностике употребления спиртных напитков и наркотических веществ. На сегодняшний день она протестирована в нескольких стационарах города, а также в поликлиниках в рамках проведения диспансеризации".

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