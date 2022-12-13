Самарские наркологи разработали программу по ранней диагностике употребления алкоголя и наркотиков

Врачи Самарского областного клинического наркологического диспансера реализуют пилотный проект по раннему выявлению алкоголь-ассоциированных состояний у жителей Самары. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Специализированная программа помогает диагностировать заболевания, связанные с употреблением алкоголя, у больных, находящихся на лечении в стационарах различного профиля, а также у пациентов, которые проходят диспансеризацию в поликлиниках Самары.
"Потенциальные пациенты психиатра-нарколога, увы, не всегда спешат за специализированной помощью к специалистам наркологической службы, но обращаются в другие лечебные учреждения. При этом зависимость от употребления психоактивных веществ не только мешает выздоровлению от соматического заболевания, но и грозит смертельным риском, — сообщил заведующий экспертно-методическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук, врач-психиатр-нарколог Сергей Царёв. — Мы разработали программу по ранней диагностике употребления спиртных напитков и наркотических веществ. На сегодняшний день она протестирована в нескольких стационарах города, а также в поликлиниках в рамках проведения диспансеризации".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.