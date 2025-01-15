Доверившись "липовым" брокерам, самарец потерял 1,5 млн рублей

В январе в полицию обратился 37-летний самарец и пожаловался, что его обманули мошенники, передает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина пояснил, что в декабре 2024 г. ему позвонили якобы из брокерской компании и предложили солидный доход. Заключив договор с "наставником", потерпевший установил некое приложение и внес стартовый капитал. Спустя неделю он смог вывести небольшую "прибыль", что убедило его в реальности заработка.

После этого заявитель пополнял счет на крупные суммы для увеличения дохода. Все финансовые операции отражались в личном кабинете.

После ряда пополнений и нескольких звонков сотрудник "брокерской фирмы" перестал выходить на связь. Потерпевшему так и не удалось вернуть более полутора миллиона рублей.