Доверившись "липовым" брокерам, самарец потерял 1,5 млн рублей

В январе в полицию обратился 37-летний самарец и пожаловался, что его обманули мошенники, передает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина пояснил, что в декабре 2024 г. ему позвонили якобы из брокерской компании и предложили солидный доход. Заключив договор с "наставником", потерпевший установил некое приложение и внес стартовый капитал. Спустя неделю он смог вывести небольшую "прибыль", что убедило его в реальности заработка.
После этого заявитель пополнял счет на крупные суммы для увеличения дохода. Все финансовые операции отражались в личном кабинете.
После ряда пополнений и нескольких звонков сотрудник "брокерской фирмы" перестал выходить на связь. Потерпевшему так и не удалось вернуть более полутора миллиона рублей.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?