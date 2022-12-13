Самарская пенсионерка перевела мошенникам 7,5 млн рублей

В Самаре возбудили очередное уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

60-летней женщине позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и сказал, что на ее счет покусились мошенники. По словам мужчины, чтобы спасти деньги, их нужно было перевести на "безопасный" счет, и пенсионерка сделала это по указаниям мошенника. В итоге жертва лишилась 7,5 млн рублей. После этого "сотрудник банка" перестал выходить на связь.