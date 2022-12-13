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АКРА подтвердила кредитный рейтинг банка "Открытие" на уровне АА (Ru) со стабильным прогнозом

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АА (Ru) со стабильным прогнозом, что предполагает высокую вероятность неизменности рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Кроме того, на уровне АА (Ru) подтвержден рейтинг выпусков облигаций банка.

Ключевыми факторами стали системная значимость банка, сильная оценка бизнес-профиля, адекватная позиция по капиталу и ликвидности, удовлетворительная оценка риск-профиля и сбалансированный портфель фондирования.

Системная значимость банка обусловлена поддержкой акционера — Банка России, обслуживанием российских системообразующих предприятий и государственных бюджетных структур, а также привлечением существенного объема средств населения (около 3%). Рыночные позиции банка в разных сегментах определили сильную оценку бизнес-профиля.

Удовлетворительная оценка риск-профиля продиктована тем, что, по данным на 30 сентября 2022 года, качество ссудного портфеля, который составляет более половины активов ФК Открытие, оценивается как адекватное, учитывая невысокий уровень проблемной задолженности в нем.

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена достаточным объемом высоколиквидных активов (с учетом наличия невыбранных кредитных линий Банка России под залог активов) для покрытия потенциальных оттоков, в связи с чем показатель дефицита краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях выполняется с запасом.

По оценке АКРА, имеющийся уровень достаточности капитала позволяет банку выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов, что обуславливает адекватную позицию по капиталу.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)").

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