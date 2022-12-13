Дмитрий Богданов: "В итоговом бизнес-форуме Самарской области приняли участие более 1700 предпринимателей"

В Самарской области прошла Неделя предпринимательства. Традиционный форум "Мой бизнес 63. Время новых решений" объединил предпринимательское сообщество, чтобы подвести предварительные итоги 2022 года, обсудить текущие экономические условия и новые вызовы, а также наметить планы на предстоящий 2023-й. Форум состоялся в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
В Самарской области уделяется особое внимание созданию благоприятной предпринимательской среды, условий для стабильной работы предприятий малого и среднего бизнеса. Это ключевые направления в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.
В сфере малого и среднего предпринимательства региона сегодня занято 640 тысяч человек — это на 8,1% больше, чем в 2021 году. Растет и объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности — на 15,5%, до 14,7 млрд рублей. Учитывая инфляцию в 12,5% это свидетельствует о росте доходности бизнеса.
Программа предпринимательского форума традиционно была насыщена семинарами, дискуссиями, мастер-классами по разным темам: работе на маркетплейсах, продвижению в социальных сетях, экспортной деятельности, снижению административных барьеров для бизнеса и др. Участники смогли получить новые знания, познакомиться с опытом основателей известных региональных компаний, получить новые деловые контакты. Мероприятия форума прошли в центрах "Мой бизнес" разных городов региона.
В стартовый день форума состоялась пленарная сессия с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в ходе которой глава областного минэкономразвития представил участникам действующие меры поддержки и итоги развития сферы предпринимательства в 2022 году.
"Изменения экономической конъюнктуры в 2022 году потребовали решения системных задач по структурной перестройке экономики, пересмотру производственно-логистических цепочек и внешнеэкономических связей, нивелированию финансовых рисков. Для развития и успешной адаптации экономики и социальной сферы региона, необходимо тесное взаимодействие между бизнесом и властью. И на мой взгляд, нам с вами это удалось, — обратился к участникам пленарной сессии Дмитрий Богданов. — Многие предприятия нашего региона успешно адаптировались к изменившимся условиям рынка: перестроили свою работу с поставщиками, начали взаимодействовать с зарубежными партнерами из дружественных стран, актуализировали стратегию развития своего бизнеса в том числе продолжили инвестировать и создавать рабочие места".
В первый день также состоялся региональный этап Национальной премии "Бизнес-Успех". Победителей определили сразу в восьми номинациях. Они представят Самарскую область на финале в Москве.
В следующие дни форума предприниматели смогли принять участие в мероприятиях на самые разные тематики: выхода на международные маркетплейсы, создания узнаваемого бренда, изменений в маркировке рекламы, масштабирования своего дела и многих других.
В пятницу, 2 декабря, состоялась встреча с экспертами УФНС России по Самарской области, посвященной Единому налоговому счету. Заместитель руководителя управления Глеб Рушковский рассказал присутствующим особенности нововведения. "Во-первых, советую всем в 2022 году провести сверку с налоговыми органами, поскольку данные, которые попадут в ваш единый налоговый счёт, уже определены и всем разосланы. И если есть какие-то вопросы, их нужно урегулировать. Во-вторых, сроки предоставления отчетности меняются. Теперь единый день предоставления всей налоговой отчётности — 25 января. И, соответственно, единый срок уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным", — отметил Глеб Рушковский.
В рамках форума также состоялся визит бизнес-делегации из Республики Турция. Реверсную бизнес-миссию организовал Центр поддержки экспорта Самарской области. В состав турецкой делегации вошли 8 компаний, среди которых производители буровых установок, мукомольной и хлебопекарной продукции, а также компании в сфере логистики. Официальные гости региона отметили высокий интерес к региону и рассказали о планах сотрудничества в сфере машиностроения, агропромышленного комплекса и нефтехимии.
На форуме поговорили и о снижении административного давления на предпринимателей. Представители областного минэкономразвития, контрольно-надзорных органов и аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в рамках панельной дискуссии обсудили результаты работы в этом направлении. Напомним, по итогам 2021 году Самарская область занимает 22 строчку в Индексе "Административное давление". С начала года в регионе отменили более 4,5 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. Мораторий на проверки будет действовать и в следующем году.
"Те изменения, которые произойдут, бизнес должен знать и чувствовать, для того чтобы работать спокойно, для того чтобы быть уверенными в завтрашнем дне и главное, чтобы бизнес понимал: какие у них есть права и какие обязанности", — отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко.
Параллельно с мероприятиями форума в региональном центре "Мой бизнес" работала выставка продукции самозанятых. Мастера представили сувенирную продукцию, украшения, новогодние подарки, предметы интерьера и многое другое.
Пользу от участия в форуме "Мой бизнес 63. Время новых решений" отмечают и сами предприниматели.
Производитель косметических средств Олеся Исупова отметила, что она регулярно посещает мероприятия регионального центра "Мой бизнес". "Здесь заряжаешься позитивными эмоциями, находишься среди единомышленников. Коллеги подсказывают, дают советы, помогают расти и развиваться. Я участвовала во многих событиях, семинарах и могу с уверенностью сказать: если предприниматель на чем-то застопорился и испытывает недостаток вдохновения, то ему необходимо идти сюда, в центр "Мой бизнес". Здесь предпринимателю помогут прокачать свой проект, дадут действенные инструменты и ресурсы", — подчеркнула Олеся Исупова.
Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:
— В этом году в нашем традиционном бизнес-форуме приняли участие более 1700 предпринимателей. Мы фиксируем рост интереса к предпринимательству, рост информированности о возможностях, которые предоставляет государство бизнесу, рост вовлеченности в активное региональное бизнес-сообщество. Самарская область — это один из регионов-лидеров в стране по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнес и в текущих условиях, столкнувшись с такими достаточно серьезными вызовами и ограничениями, пользуясь механизмами господдержки и, безусловно, своей высокой адаптивностью ко всем невзгодам, идет вперед, уверенно развивается, создает рабочие места и, конечно, нас всех это радует.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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