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Каждый седьмой самарец тратит свыше 3 тыс. рублей в месяц на чаевые

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство жителей Самарской области склонны оставлять чаевые за качественное обслуживание. Чаще всего благодарностью стараются не обделять официантов, в то время как курьерам, таксистам, грузчикам и прочим работникам сферы услуг чаевые оставляют реже. Суммы зачастую скромные, но свыше половины жителей области в этом году стали давать чаевые чаще, чем раньше. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ПАО СК "Росгосстрах" совместно с "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").

Чаевые работникам сферы услуг "всегда" или "часто" оставляют две трети респондентов (65%). Женщины благодарят официантов или курьеров чаще мужчин (70% из числа опрошенных женщин против 62% из числа опрошенных мужчин). Лишь 14% респондентов никогда не оставляют чаевых.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, кого они стараются вознаграждать. Свыше половины опрошенных благодарят за обслуживание преимущественно официантов (54%), свыше четверти — курьеров (29%) и таксистов (28%). Небольшая доля участников опроса стараются всегда оставлять чаевые работникам парикмахерских и салонов красоты (16%), грузчикам / носильщикам (12%), домработницам (10%) и заправщикам на АЗС (6%).

Треть опрошенных (33%) оставляют до 5% от счета или стоимости услуги, четверть (26%) — как придется, а 19% — в зависимости от размера счета. Каждый восьмой оставляет в пределах 5-10% от счета, каждый десятый — 10-20% от счета. 

Суммы, которые респонденты оставляют на чай, оказались достаточно скромными. Почти две трети участников опроса (67%) тратят на чаевые менее 1 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый (18%) — 1-3 тыс. рублей. Каждый седьмой (15%) — от 3 тыс. рублей в месяц.

Ключевым поводом для отказа оставлять чаевые чаще всего служат некорректное поведение персонала (об этом заявили 31% опрошенных), некачественное оказание услуги (29%) и отсутствие при себе наличных (18%). Каждого шестого (16%) может удержать от чаевых высокая стоимость услуги. 7% — отсутствие технической возможности оставить чаевые безналичным способом.

За последний год более половины респондентов (55%) стали давать чаевые чаще, причем каждый шестой (17%) еще и увеличил размер чаевых. Около четверти опрошенных (23%) стали давать чаевые реже, чем раньше. Каждый шестой (17%), в частности, сократил расходы на чаевые либо вовсе перестал их оставлять, чтобы использовать эти средства для запланированных покупок. Примечательно, что из общего числа участников опроса свыше трети (37%) уверены, что, отказавшись от чаевых, можно значительно сэкономить и быстро накопить на реализацию кратко- и долгосрочных целей.

Большинство опрошенных (57%) убеждены, что чаевые не должны входить в стоимость услуг, в то же время существенная часть респондентов (22%) придерживаются противоположной точки зрения.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)").

ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система "Росгосстрах" отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

 

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