Новикомбанк занял первое место в финале Интеллектуального кубка 2022

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, победил в финале Интеллектуального кубка 2022 года в номинации "Самый Интеллектуальный банк и Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере", который состоялся 9 декабря в Москве. Турнир проходит при поддержке Ассоциации банков России. Корпоративная команда Новикомбанка завоевала главную награду соревнований — Бриллиантовую сову.

Интеллектуальный кубок — это аналог известной телевизионной игры "Что? Где? Когда?". Состязание проводится с 2015 года. За это время в Интеллектуальном кубке приняли участие десятки команд из различных отраслей, в том числе ведущие банки страны. В финал выходят победители четырех сезонных кубков — весеннего, летнего, осеннего и зимнего. В этом году финалисты сражались за победу в номинациях "Самый Интеллектуальный банк и Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере" и "Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа".

Новикомбанк участвует в турнире с 2018 года и в течение этих лет неизменно доказывает, что умеет оставаться одной из лучших на длинной дистанции. Банковские знатоки неоднократно занимали первые места в сезонных играх, а по итогам Зимнего Кубка-2021 и Зимнего Кубка-2022 удостоились Синей и Фиолетовой совы соответственно за максимальное количество баллов в сравнении со всеми командами на площадке.

Одержать победу в итоговом интеллектуальном состязании и стать обладателем высшей награды кубка — Бриллиантовой совы — команде Новикомбанка позволили высокая эрудиция, тщательная подготовка и настойчивость.

"Финал кубка — незабываемое событие, наполненное острой конкуренцией между участниками и силой воли к победе. Хочу поблагодарить команду за то, что нам удалось достичь заветной цели, взяв главный приз года. Успех в игре зависит от общих слаженных действий: версию одного игрока подхватывает другой, раскручивает третий, так и рождается верный ответ. Также стимулами к лучшим результатам для нас послужила поддержка и вера в наши силы всего коллектива Новикомбанка", — отметил капитан команды Павел Волов.