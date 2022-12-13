УФНС по Самарской области возглавил Кирилл Князев

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области возглавил Кирилл Князев, руководивший управлением "Налоговой" в Оренбургской области. Об этом сообщают оренбургские СМИ.
13 декабря называется последним его рабочим днем в Оренбурге, а назначение объясняется ротацией.
Напомним, УФНС по Самарской области с января 2019 г. руководила Ольга Крикова.
В ведомстве корреспонденту "Волга Ньюс" не смогли подтвердить или опровергнуть назначение нового начальника, а также сообщить новое место работы Ольги Криковой.
Кирилл Князев родился в 1979 году в Кирове. Имеет высшее экономическое и юридическое образование. С июля 2002 г. по октябрь 2016 г. замещал должности федеральной государственной гражданской службы в территориальных налоговых органах по Кировской области от специалиста 1 категории до заместителя руководителя УФНС, с ноября 2016 г. по январь 2018 г. замещал должность руководителя УФНС России по Республике Марий Эл. С февраля 2018 г. возглавлял Оренбургское УФНС России.