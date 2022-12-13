УФНС по Самарской области возглавил Кирилл Князев

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области возглавил Кирилл Князев, руководивший управлением "Налоговой" в Оренбургской области. Об этом сообщают оренбургские СМИ.

13 декабря называется последним его рабочим днем в Оренбурге, а назначение объясняется ротацией.

Напомним, УФНС по Самарской области с января 2019 г. руководила Ольга Крикова.

В ведомстве корреспонденту "Волга Ньюс" не смогли подтвердить или опровергнуть назначение нового начальника, а также сообщить новое место работы Ольги Криковой.