Вадим Ружников: Мы перестраиваем ПГУТИ по принципам ИТ-компании

Ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Вадим Ружников в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о новой стратегии развития вуза и первых успехах в ее реализации.

- Вы не так давно возглавили вуз, расскажите, какие задачи перед вами поставил учредитель - Минцифры?

- В Минцифре очень молодая команда, а министр Максут Шадаев задает ритм для достижения конкретных целей. И основной посыл при назначении был - вуз должен динамично развиваться.

Отрасль сама по себе требует динамики, информационные технологии очень быстро обновляются. А сейчас еще возник большой объем задач, связанных с импортозамещением.

Исторически так сложилось, что вузы не всегда оперативно реагируют на изменения реальности. Но очевидно, что образование при подготовке ИТ-специалистов, связистов не может отставать от развития технологий.

- Вы не сомневались, когда принимали предложение возглавить ПГУТИ?

- Конечно, были определенные сомнения. Я 15 лет проработал в вузе. Пять лет назад, будучи деканом факультета базового телекоммуникационного образования, баллотировался на пост ректора и стал вторым. После этого я сменил вектор своего развития - ушел в международную телекоммуникационную компанию.

Видимо, в министерстве, когда искали кандидатуру нового ректора, подняли мои документы, в том числе предлагавшуюся ранее программу развития вуза. Готовясь к собеседованию, я посмотрел свою программу тех лет и понял, что практически 80% из нее и сейчас актуально.

Единственное замечание - если раньше я делал акцент на традиционных направлениях - проводной и радио- связи, то теперь все сместилось в сторону цифровой экономики, ИТ. Особенно этот вопрос стал актуален на фоне сложившейся политической обстановки.

Когда я соглашался, понимал, что задачи передо мной ставят глобальные. Очень многое в работе вуза придется менять, но в этом-то и прелесть - такой вызов, испытание на прочность.

На решение, конечно, повлияло и то, что мне выпала возможность развивать родной вуз, альма-матер, при высоком уровне поддержки отрасли со стороны государства и включенности в проблемы развития профильного образования нашего учредителя - Минцифры России.

- На что вы делаете ставку при развитии университета?

- Максимальное погружение во все процессы, команда, цифровизация - три ключевых для меня момента. В планах сосредоточиться не только на ПФО, но и на соседних регионах.

Нам нужно расширяться, чтобы привлекать больше студентов. Для этого нам нужно развивать в том числе и дистанционное образование. Я хочу, чтобы у нас работали лекторы из других городов, сотрудники профильных компаний. Тем более что компании сами готовы идти в вузы - им интересен прямой доступ к студенческому сообществу как источнику квалифицированных кадров. К нам уже зашли Почта России, Яндекс, ЭР-Телеком, Вымпелком. Преподаватель-практик может рассказать много интересного из своей "темы". И ребятами это тоже все по-другому воспринимается. У современных детей совершенно иная "прошивка" - они приходят заряженнымми на что-то конкретное.

Мы должны сделать так, чтобы, когда студент выбирал, куда ему пойти учиться по направлению информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), он точно знал, что в Самаре он идет к нам, что именно здесь он сможет построить карьеру в цифровом мире и найти себя. Именно так нужно позиционировать наш университет. Мы должны быть лучшими по своим направлениям подготовки не только в ПФО, но и в соседних регионах.

Этот путь начинается с цифровизации самого вуза. Мы должны самим себе привить цифровую культуру, которая принята в среде, для который мы готовим кадры. У нас должно быть все построено по принципам настоящей ИТ-компании.

- Что-то в этом направлении уже сделано?

- У нас создан сервис "Мой цифровой университет" по аналогии с "Мои документы". Сервис работает по принципу "единого окна" и позволяет студентам получать необходимые справки и другие услуги в порядке электронной очереди в одном месте.

Сервис будет развиваться и в следующем году, чтобы мы могли полностью перейти на "безбумажный" документооборот со студентами. Это одна из главных целей цифровой трансформации вуза.

Также первокурсники ПГУТИ в 2022 году получили электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Мы стали первым вузом, который присоединился к кампусному проекту Карта жителя Самарской области. Электронные студенческие теперь одновременно и пропуск в вуз, и проездной, и банковская карта и еще множество сервисов.

На базе ПГУТИ начала работу Облачная академия поддержки Yandex Cloud В середине октября между Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (Самара) и Yandex Cloud было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального образования. Соглашение, подписанное ректором ПГУТИ Вадимом Ружниковым и руководителем направления клиентского опыта Yandex Cloud (Москва) Тимуром Гусейновым, позволило всего через две недели, 28 октября в актовом зале ПГУТИ провести презентацию Облачной академии поддержки Yandex Cloud.

Еще одно достижение - ПГУТИ стал опорным вузом для реализации проекта Академии облачной поддержки от Yandex Cloud, одной из ведущих компаний в данной сфере в нашей стране. Организован набор в первый поток академии, которая уже успешно работает и обучает более 70 человек, прошедших входное тестирование. На время обучения все слушатели зачисляются на работу в Yandex Cloud, где получают достойную заработную плату.

- Планируете использовать в вузе опыт работы в международной телекоммуникационной компании?

- В компании я отвечал за взаимодействие с вузами со стороны заказчика. Искал потенциальных партнеров для научных работ компании, оформлял контракты, контролировал выполнение работ, участвовал в отраслевых конференциях и так далее. Ездил по вузам всей России, видел, где, что и как устроено. Кроме того, там я полностью перестроился на современный формат работы - опенспейсы, постоянные командировки, "митинги" и вечный драйв.

Сейчас понимаю, как кстати этот опыт - мне известны запросы бизнеса, я знаю передовые технологии, в том числе управленческие, видел, как работают другие вузы, у меня обширный круг контактов среди профильных компаний, вузов страны и некоммерческих организаций.

Зачастую вузы просто не умеют себя "продать". Мы привыкли работать по принципу: "Дайте нам техническое задание - мы все сделаем". А инициативу проявить, технологии предложить… нет у нас бизнесовости.

Она есть в Сколтехе, Иннополисе - у них уже это все переформатировано. Это два вуза, у которых можно заимствовать все лучшее и перестраивать их наработки под нашу специфику. Да, в них было вложено много ресурсов, в том числе финансовых, но Минцифры и нам сейчас оказывает максимальную поддержку.

- Как на вузе сказалась политическая ситуация?

- Определенно 2022 год напомнил о важности отечественной высшей инженерной школы. Стране понадобились сотни тысяч специалистов сферы ИКТ. Десятилетиями в России полагались на продукты и сервисы из стран, которые сейчас открыто заняли недружественную позицию.

Мы также надеемся, что этот год станет переломным в восприятии системы высшей школы со стороны работодателей. Ведущие компании в сфере ИКТ начали напрямую с нами работать, чтобы мы могли готовить специалистов именно под их нужды.

ПГУТИ, в свою очередь, располагает кадровым потенциалом и навыком организации учебного процесса любого объема и уровня сложности. Компаниям необходимо четко понимать кадровые запросы, помочь нам внести корректировки в учебный процесс, включая оснащение учебных классов и лабораторий современным оборудованием, чтобы вчерашние выпускники, приходя на работу, могли сразу к ней приступать, а не проходить процесс переучивания. Подготовленные по такой системе кадры обладают совершенно иной, намного более высокой ценностью на рынке труда.

Наша же задача - максимально взаимодействовать с компаниями, получать обратную связь и идти в ногу со временем, понимать запросы и меняться под них. Нужно в идеале даже двигаться с опережением.

- Насколько изменились управленческая команда и преподавательский состав?

- Проректорский состав обновлен практически полностью - остался лишь один человек из прежней команды, это первый проректор, который ранее занимал должность проректора по учебной работе, Алексей Александрович Салмин. Со мной пришла новая команда, которая по-другому смотрит на происходящее в вузе.

В этом году университет смог привлечь много новых молодых кадров - наших выпускников, аспирантов, которые решили связать свою судьбу с высшей школой. Реализация программы "студент-преподаватель" является для нас приоритетной. Мы стимулируем молодых ученых и преподавателей, в том числе материально.

Если в начале года средний возраст профессорско-преподавательского состава составлял 47,7 года, то сейчас - 44,4 года. В наших планах - довести долю преподавателей моложе 39 лет как минимум до 35%.

- Повлиял ли на образовательный процесс и административную деятельность уход Microsoft с российского рынка?

- Мы в числе первых среди вузов заменили всю инфраструктуру на ОС Linux, конкретный вариант которой мы выбрали после сравнительного анализа по ряду параметров: цене лицензии, совместимости ПО, стоимости обучения сотрудников и другим.

Этот переход стал для нас главным проектом лета 2022 года. Новый учебный год мы встретили на отечественной операционной системе во всех учебных аудиториях и лабораториях.

Определенные проблемы связаны с тем, что много ПО было написано специально для проведения учебных занятий. Часто этим занимались бывшие студенты или преподаватели. Оригинальный код по большей части не сохранился, поэтому быстро интегрировать такое ПО под новую ОС невозможно. Переписать такой код - сейчас одна из приоритетных задач.

- Какие проекты еще удалось реализовать?

- ПГУТИ стал основателем и провел уже вторую ежегодную олимпиаду в области информационной безопасности среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования "ОлимпПГУТИ 2022". В этом году 25 ребят из 16 городов страны приняли в ней участие.

Также ПГУТИ выступил соорганизатором первого Самарского открытого чемпионата по дрон-рейсингу и I Самарского турнира по спортивному программированию.

Каждый день в нашем вузе проходит мероприятие или наши студенты, преподаватели участвуют во внешнем мероприятии.

Состоялась закладка первого камня плавательного бассейна ПГУТИ 3 ноября 2022 года в 9:00 состоялась торжественная церемония закладки первого камня плавательного бассейна Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) по адресу Московское шоссе, 77. В церемонии приняли участие Александр Хинштейн (депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ, председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи) и Вадим Ружников (ректор ПГУТИ).

Если говорить о более "земном", важным проектом для нас является ремонт общежитий и оснащение комнат современной мебелью. Принципиально важно, чтобы студенты могли жить и учиться в комфортных условиях. Ремонтные работы будут обязательно продолжены в следующем году.

И в этом году мы наконец смогли приступить к реализации мечты еще студентов из 80-х годов ХХ века - начали строить плавательный бассейн.

- Сколько сейчас в ПГУТИ обучается студентов, какова динамика их приема?

- В университете обучается более 5300 студентов по программам высшего образования и более 1900 студентов по программам среднего профессионального образования. В аспирантуре обучается более 50 человек.

Что касается динамики - контрольные цифры приема очень сильно увеличились по сравнению с предыдущими годами. Это связано с потребностью региона, увеличивают цифры именно по ИТ-направлениям.

Когда-то я работал в приемной комиссии и помню, что мы набирали 450 человек всего, включая магистров и бакалавров. В этом году мы набрали более 1400 человек.

При этом количество школ практически не изменилось. Поэтому все вузы, решая задачу поиска студентов, начинают охватывать регионы, идти в школы. Мы устраиваем специальные экскурсии для школьников, показываем аудитории, технику, проводим вводные занятия. Также для привлечения абитуриентов организуем различные мероприятия, соревнования по профильным дисциплинам.

В этом году отрасль ИКТ получила беспрецедентную поддержку со стороны президента и правительства России. Можно вспомнить и льготную ипотеку, и бронь от армии. Мы действительно почувствовали, что к нам идут более сильные ребята. Средний балл ЕГЭ поднялся на 15-20 единиц по разным направлениям.

Также играет свою роль, что в массовом сознании за профессиями в сфере ИКТ закрепился статус престижных, высокооплачиваемых и перспективных. Мы видим специалистов как ИТ-докторов ХХI века, помогающих жить, развиваться и хорошо себя чувствовать в цифровой инфраструктуре, которая стала частью повседневной жизни.

Кстати, наши выпускники в 2022 году заняли первое место в городе по уровню начальной заработной платы.

- Какие научные разработки ведет вуз?

- Направлений научных работ очень много. Например, можно выделить центр дистанционного зондирования земли. Разработки центра позволяют с помощью радарного дрона уточнять профиль местности и искать объекты, скрытые рельефом местности или лесными массивами. В вуз вернулся профессор Олег Валериевич Горячкин, который занимается этой тематикой. Он занял пост проректора по научной работе.

Также у нас есть проекты, связанные с радиочастотной идентификацией. У кафедры линий связи, в частности, интересные наработки по определению уровня старения оптоволокна, которым в наш век опутан весь земной шар.

Сейчас ученые университета ведут активную работу в трех рабочих комитетах научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего": "Умное агро", "Искусственный интеллект" и "Инновационные транспортные системы".

Эти направления ждут своего часа, мы регулярно представляем свои наработки потенциальным партнерам.