ВТБ и "Ростелеком" провели первый межбанковский платёж с помощью "Сервис-бюро СПФС"

Банк ВТБ и ПАО "Ростелеком" провели успешную транзакцию через "Сервис-бюро СПФС", которое позволяет компании обмениваться со своими контрагентами финансовыми документами и совершать платежи без прямого подключения к Системе передачи финансовых сообщений Банка России.

Ранее "Ростелеком" стал первым клиентом, который опробовал эту технологию. В результате компания организовала информационный обмен со своими расчётными банками в режиме одного окна — через ВТБ.

Использование "Сервис-бюро СПФС" позволило "Ростелекому" не интегрировать свою систему с Банком России и не проходить процедуру регистрации самостоятельно. Компания не несла дополнительных расходов на внедрение сервиса — ВТБ подключил услугу непосредственно в системе дистанционного банковского обслуживания. При этом "Ростелеком" получил все возможности и преимущества СПФС — клиенты сервис-бюро идентифицируются как обычные пользователи системы Банка России, поэтому порядок отправки, получения и обработки финансовых сообщений такой же, как у прямого участника.

"ВТБ одним из первых подключился к системе передачи финансовых сообщений Банка России, а в январе 2022 года стал первым из российских банков, представившим услугу "Сервис-бюро СПФС". Сегодня этап тестирования и запуска пройден — проведен первый платёж с использованием "Сервис-бюро СПФС" ВТБ со счёта клиента в стороннем банке. Сервис зарекомендовал себя как простой и удобный инструмент обмена финансовыми документами. Мы сделали новый шаг к унификации каналов и форматов на платёжном рынке", — отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

"Совершенствование функциональности "Сервис-бюро" позволяет упростить и ускорить обмен финансовыми сообщениями по СПФС с разными банками, так как направление платежных инструкций происходит через один канал и в едином формате. Благодаря данной технологии, не требующей интеграции информационных систем "Ростелекома" с информационными системами Банка России, становится возможным направлять распоряжения на списание средств со счетов, открытых в других банках по системе дистанционного банковского обслуживания ВТБ. Это важная ступень в оптимизации платежного процесса", — отметили в "Ростелекоме".