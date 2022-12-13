16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Средств банка "Приоритет" хватило лишь на половину расчетов с кредиторами В Самарской области обнаружены 24 нелегальных кредитора В реестр кредиторов Оганесяна добавили 560 млн руб., вынесенных из "Ак Банка" В Самарской области определили победителей чемпионата финансовых компетенций Банк России опубликовал очередной выпуск доклада об экономике регионов страны

Банки Финансы

ВТБ и "Ростелеком" провели первый межбанковский платёж с помощью "Сервис-бюро СПФС"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк ВТБ и ПАО "Ростелеком" провели успешную транзакцию через "Сервис-бюро СПФС", которое позволяет компании обмениваться со своими контрагентами финансовыми документами и совершать платежи без прямого подключения к Системе передачи финансовых сообщений Банка России.

Ранее "Ростелеком" стал первым клиентом, который опробовал эту технологию. В результате компания организовала информационный обмен со своими расчётными банками в режиме одного окна — через ВТБ.

Использование "Сервис-бюро СПФС" позволило "Ростелекому" не интегрировать свою систему с Банком России и не проходить процедуру регистрации самостоятельно. Компания не несла дополнительных расходов на внедрение сервиса — ВТБ подключил услугу непосредственно в системе дистанционного банковского обслуживания. При этом "Ростелеком" получил все возможности и преимущества СПФС — клиенты сервис-бюро идентифицируются как обычные пользователи системы Банка России, поэтому порядок отправки, получения и обработки финансовых сообщений такой же, как у прямого участника.

"ВТБ одним из первых подключился к системе передачи финансовых сообщений Банка России, а в январе 2022 года стал первым из российских банков, представившим услугу "Сервис-бюро СПФС". Сегодня этап тестирования и запуска пройден — проведен первый платёж с использованием "Сервис-бюро СПФС" ВТБ со счёта клиента в стороннем банке. Сервис зарекомендовал себя как простой и удобный инструмент обмена финансовыми документами. Мы сделали новый шаг к унификации каналов и форматов на платёжном рынке", — отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

"Совершенствование функциональности "Сервис-бюро" позволяет упростить и ускорить обмен финансовыми сообщениями по СПФС с разными банками, так как направление платежных инструкций происходит через один канал и в едином формате. Благодаря данной технологии, не требующей интеграции информационных систем "Ростелекома" с информационными системами Банка России, становится возможным направлять распоряжения на списание средств со счетов, открытых в других банках по системе дистанционного банковского обслуживания ВТБ. Это важная ступень в оптимизации платежного процесса", — отметили в "Ростелекоме".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1