Дмитрий Богданов: "Фонд содействия инновациям поддержал проекты Самарской области на рекордные 364 млн рублей"

Фонд содействия инновациям подвел итоги сразу нескольких конкурсов: "Коммерциализация-Импортозамещение", "Коммерциализация-Искусственный интеллект", Умник-Уралхим, а также итоги программы "Старт-1". По решению дирекции Фонда инноваторы из Самарской области получат крупные гранты на развитие своих проектов. Общая сумма финансовой поддержки по этим программам составит 143 млн рублей.

В Самарской области созданы все условия для развития инновационных проектов и высокотехнологичных стартапов. Это важное направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. В регионе функционирует инфраструктура поддержки инноваций, реализуются региональные меры поддержки, а также успешно привлекаются федеральные инструменты.

"Мы активно помогаем нашим разработчикам привлекать финансирование федеральных институтов развития. К ним относятся в первую очередь программы Фонда содействия инновациям. В 2022 году мы смогли привлечь на региональные проекты рекордную сумму - 364 млн рублей. Это говорит о развитии инновационной среды в регионе и росте интереса к продуктам местных разработчиков", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На конкурс "Коммерциализация-Импортозамещение" от Самарской области было подано 16 заявок, пять из которых признаны победителями: ООО "НПП КуйбышевТелеком-Метрология", ООО "ПО "Герметекс", ООО НПО "Шторм", ООО "ФСИ "Аналитика" и ООО "НПЦ "Самара".

"Наша компания с 2010 года производит ленточные герметики на основе синтетического каучука, которые применяются в гражданском, промышленном строительстве, а также в автомобиле- и кораблестроении. Мы подали заявку с проектом "Расширение инновационного и импортозамещающего производства герметизирующего материала Герметекс Color" в направлении "Новые материалы и химические технологии" и получили финансирование в размере 30 млн рублей. Для нас это не первый грант от Фонда содействия инновациям, и я суверенностью могу сказать, что программы ФСИ действительно работают, и благодаря этому уникальному инструменту поддержки наши инновационные идеи воплощаются в жизнь", - отметил директор по развитию ПО "Герметекс" Александр Панков.

В рамках конкурса "Коммерциализация-Искусственный интеллект" победителем стал проект "Коммерциализация DocTrix DPA Platform" компании "Ай-Сис Лабс". Разработчики получат 15 млн рублей на развитие.

Заявки на программу "УМНИК-Уралхим" принимались с 25 августа до 3 октября. Конкурс был организован Фондом содействия инновациям совместно с компанией "Уралхим Инновация", дочерним предприятием холдинга УРАЛХИМ - одним из ведущих на мировом рынке производителей минеральных удобрений.

Программа Фонда содействия инновациям "УМНИК" направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Тематический фокус конкурсного отбора "УМНИК-УРАЛХИМ" соответствует направлениям исследований и разработок, проводимых в "Уралхим Инновация". Прежде всего, это сфера устойчивого земледелия: комплексные удобрения с повышенной эффективностью, методы контроля и улучшения состояния почв, технологии декарбонизации в сельском хозяйстве. Помимо этого, проекты могут быть направлены на создание технологических решений в области выделения и очистки растительных белков и разработки продуктов на их основе. Также рассматриваются заявки по расширению сферы применения продукции компании "Уралхим" и по импортозамещающим производственным технологиям.

Проекты, победившие в конкурсном отборе, получат грант Фонда содействия инновациям в размере 500 тыс. рублей на проведение исследований и разработок сроком на один год, а также дополнительное софинансирование каждому победителю в объеме 300 тыс. рублей со стороны компании "Уралхим", предоставление инфраструктуры инновационного центра, услуг менторства и экспертных консультаций для интеграции решений в производственные процессы компании "Уралхим".

От Самарской области участие в этом конкурсе приняла студентка Самарского государственного технического университета Татьяна Бердникова с проектом "Разработка техники прямого спектрального зондирования для контроля качества состояния почв" в направлении "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии" и получила грант на реализацию своего проекта в размере 500 тыс. рублей.

На конкурс "СТАРТ-1" инноваторы Самарской области подали 33 заявки. Финансирование в размере 2 млн рублей от ФСИ получит проект "Доработка программ Web Engine - платформа автоматизации размещения рекламы на сайтах" компании "ИТ-ФИНАНС". Еще два проекта от Самарской области находятся на рассмотрении и ожидают решение экспертного жюри.

Региональный представитель Фонда содействия инновациям в технопарке "Жигулевская долина" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области помогает инноваторам Самарской области продвигать свои проекты и разработки за счет программ грантовой поддержки.

Информацию о конкурсах и программах Фонда можно получить по единому номеру технопарка "Жигулевская долина" (8482) 93-00-93, доб. 932.