При столкновении двух машин на ул. Утевская в Самаре был сбит пешеход

Во вторник, 13 декабря, в Куйбышевском районе участником ДТП стал 38-летний водитель автомобиля "Газель", ехавший в 15:30 по ул. Утевская со стороны Южного шоссе, в направлении ул. Уральская. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, напротив д. 46 к. 12 по ул. Утевская, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault Logan, под управлением 22-летнего водителя.
Затем "газелист" сбил 33-летнего пешехода., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходном переходу. Пострадавший после ДТП был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области пояснили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...