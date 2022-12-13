При столкновении двух машин на ул. Утевская в Самаре был сбит пешеход

Во вторник, 13 декабря, в Куйбышевском районе участником ДТП стал 38-летний водитель автомобиля "Газель", ехавший в 15:30 по ул. Утевская со стороны Южного шоссе, в направлении ул. Уральская. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив д. 46 к. 12 по ул. Утевская, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault Logan, под управлением 22-летнего водителя.

Затем "газелист" сбил 33-летнего пешехода., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходном переходу. Пострадавший после ДТП был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области пояснили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются и призывают участников движения соблюдать ПДД.