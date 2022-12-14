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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Команда АО "Транснефть-Приволга" стала чемпионом Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда КВН "48 дюймов", состоящая из работников АО "Транснефть-Приволга", вошла в число победителей Самарской областной лиги трудовой молодежи 2022 года. Финальная игра среди команд КВН состоялась 10 декабря в самарском киноконцертном комплексе "Звезда".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В 2022 году участниками соревнований стали 11 команд, представляющие предприятия Самарской области. Пять команд, каждая из которых прошла через отборочные игры, сыграли в финале три конкурса: "Приветствие", "Комбинированный биатлон" и "Музыкальное домашнее задание". По итогам финальной игры команда КВН АО "Транснефть-Приволга" заняла первое место.

"Мероприятие проводится с целью популяризации рабочих и инженерных профессий и способствует раскрытию творческого потенциала работающей молодежи. Молодые специалисты находят время на развитие своих талантов и повышение культурного уровня. Уверен, что их настойчивость и устремленность в творчестве обязательно скажутся на их личностном и профессиональном росте", - отметил председатель профсоюзного комитета АО "Транснефть-Приволга" Владимир Авраменко.

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи - это социально значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области в 2017 году. Он объединяет молодых специалистов предприятий, организаций, заводов и фабрик. Игры Лиги дают рабочей молодежи творчески развиваться и реализовывать себя. Участие в играх позволяет компаниям привлечь молодых специалистов, вызывать интерес к своей отрасли.

Движение "Самарский КВН" проводит игры Самарской областной лиги трудовой молодежи при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, Министерства образования и науки Самарской области и областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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