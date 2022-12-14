Команда АО "Транснефть-Приволга" стала чемпионом Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи

Команда КВН "48 дюймов", состоящая из работников АО "Транснефть-Приволга", вошла в число победителей Самарской областной лиги трудовой молодежи 2022 года. Финальная игра среди команд КВН состоялась 10 декабря в самарском киноконцертном комплексе "Звезда".

В 2022 году участниками соревнований стали 11 команд, представляющие предприятия Самарской области. Пять команд, каждая из которых прошла через отборочные игры, сыграли в финале три конкурса: "Приветствие", "Комбинированный биатлон" и "Музыкальное домашнее задание". По итогам финальной игры команда КВН АО "Транснефть-Приволга" заняла первое место.

"Мероприятие проводится с целью популяризации рабочих и инженерных профессий и способствует раскрытию творческого потенциала работающей молодежи. Молодые специалисты находят время на развитие своих талантов и повышение культурного уровня. Уверен, что их настойчивость и устремленность в творчестве обязательно скажутся на их личностном и профессиональном росте", - отметил председатель профсоюзного комитета АО "Транснефть-Приволга" Владимир Авраменко.