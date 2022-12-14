ПСБ открыл 200-й офис в новых регионах

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ПСБ продолжает активное развитие своего присутствия на территории новых регионов России: с открытием офиса на Университетской улице, 34 в Донецке региональная сеть банка в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях достигла 200 точек.