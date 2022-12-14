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Государство и Бизнес Экономическая политика

Землю около "Самара Арены" выставили на аукцион за 39 млн рублей

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Финансовый институт развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ" анонсировал аукцион по реализации имущественного комплекса в Кировском районе Самары. Речь идет об участке площадью 9,4 га рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена".

Фото: ДОМ.РФ

Начальная стоимость лота - 39,05 млн рублей. Итоги аукциона подведут 27 января.

Напомним, ранее на этой территории находился имущественный комплекс бывшего Радиоцентра №3. Сейчас сохранилась только радиобашня №31. Кадастровая стоимость участка составляла 491,8 млн руб., согласно данным карты Росреестра.

Вид разрешенного использования - под техническую зону или жилой поселок. Организатор аукциона отмечает развитую транспортную инфраструктуру для использования земли под производственно-складские цели.

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