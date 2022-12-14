Землю около "Самара Арены" выставили на аукцион за 39 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ" анонсировал аукцион по реализации имущественного комплекса в Кировском районе Самары. Речь идет об участке площадью 9,4 га рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена".
Начальная стоимость лота - 39,05 млн рублей. Итоги аукциона подведут 27 января.
Напомним, ранее на этой территории находился имущественный комплекс бывшего Радиоцентра №3. Сейчас сохранилась только радиобашня №31. Кадастровая стоимость участка составляла 491,8 млн руб., согласно данным карты Росреестра.
Вид разрешенного использования - под техническую зону или жилой поселок. Организатор аукциона отмечает развитую транспортную инфраструктуру для использования земли под производственно-складские цели.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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