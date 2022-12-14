Землю около "Самара Арены" выставили на аукцион за 39 млн рублей

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Финансовый институт развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ" анонсировал аукцион по реализации имущественного комплекса в Кировском районе Самары. Речь идет об участке площадью 9,4 га рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена".