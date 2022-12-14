Клиенты ВТБ получат кешбэк 10% при покупке ОСАГО онлайн

ВТБ вернет клиентам, оформившим полис ОСАГО в ВТБ Онлайн, 10% от суммы покупки. Кешбэк начисляется участникам программы лояльности в виде мультибонусов и позволит повысить доступность обязательной страховки для автовладельцев. По оценкам банка, предложение будет актуально для 6 млн клиентов.

Чтобы получить кешбэк, достаточно зайти в личный кабинет интернет-банка или в мобильный банк ВТБ Онлайн на Android, в разделе "Страхование" внести данные о транспортном средстве и водителе, а затем выбрать наиболее подходящее предложение от представленных страховых компаний и оплатить автостраховку онлайн. Процесс оформления полиса не требует визита в офис страховой компании и осмотра автомобиля и займет не более пяти минут.

Автовладельцам в возрасте от 22 лет, которые приобретут полис до конца 2023 года и зарегистрированы в программе лояльности банка, ВТБ начислит 10% от стоимости покупки в виде мультибонусов. Если клиент оформит несколько автостраховок, кешбэк будет зачислен за каждую покупку. Бонусы начисляются до конца следующего месяца, их можно обменять на товары в каталоге "Мультибонуса" или конвертировать в рубли и перевести на банковскую карту.

"По нашей статистике, изменение базовых тарифов на ОСАГО, утвержденное регулятором в сентябре, привело к увеличению стоимости полисов на 15%. Чтобы повысить доступность обязательного автострахования для автовладельцев, ВТБ запускает программу кешбэка при оформлении ОСАГО в ВТБ Онлайн до конца 2023 года. По нашим оценкам, оформить полис быстро и без визита в страховую компанию и получить кешбэк смогут до 6 млн наших клиентов, у которых есть автомобиль", — комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления "Страхование" ВТБ.

Кешбэк при оформлении ОСАГО в ВТБ Онлайн доступен жителям большинства субъектов России, за исключением ряда регионов Дальневосточного, Северо-Кавказского и других федеральных округов.