В Самарской области продолжается новогодняя акция "Коробка новогоднего счастья"

Более сотни "Коробок новогоднего счастья" установлены в местных отделениях и общественных приемных партии "Единая Россия", администрациях районов, молодежных и волонтерских центрах, школах, вузах, домах культуры и детского творчества, спортивных сооружениях, на предприятиях. Традиционно в акции участвует практически весь регион.

Чем порадовать детей, которые находятся на длительном лечении в стационарах? Это наборы конструкторов, пазлы, наборы для творчества (бисер, фетр и пр.), наборы для игр в доктора, пожарного, полицейского, машинки, настольные и логические игры и, конечно, все для рисования и лепки: краски, восковые мелки, пастель, фломастеры, скетчбуки, альбомы, альбомы с наклейками. Кроме того, в больнице как никогда необходимы позитивные и веселые книги. Это могут быть комиксы, произведения художественной литературы, сказки - авторские и народные, книжки с картинками, альбомы с репродукциями картин.

Все, что вы хотите положить в "Коробку новогоднего счастья" для маленьких пациентов, должно быть новым и желательно в упаковке. Мягкие игрушки не принимаются, поскольку их непросто дезинфицировать.

Акция продлится до конца декабря, в канун новогодних праздников и Рождества заполненные "Коробки счастья" отправятся в самарские больницы, где во время каникул на лечении будут находиться дети, и в семьи мобилизованных.

Из перечня адресов Вы можете выбрать ближайшую к вам "Коробку новогоднего счастья" и тоже стать Дедом Морозом или Снегурочкой для многих самарских детей.