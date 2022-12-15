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Спорт

Спортивный Центр Кинель получил приз Национальной спортивной премии

МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В московском Дворце гимнастики Ирины Винер‑Усмановой проходит церемония вручения Национальной спортивной премии 2022 года в 11 номинациях.

Лучшей организацией по внедрению всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) стал "Спортивный Центр Кинель" из Самарской области, пишет matchtv.ru. Организация получит премию в 1 млн рублей. 

Национальная спортивная премия - одна из главных наград в области спорта в России. Министерство спорта Российской Федерации вместе с болельщиками и экспертами подводит итоги и называет лучших в 11 номинациях. Всего определяются 18 победителей.

В этом году Самарская область была представлена сразу в трех номинациях: "Тренер года" (Элина Орлова), "Спортивный объект России" (Дворец спорта им. Владимира Высоцкого), "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" (МБУ г.о. Кинель "СЦ Кинель").

В экспертный совет Национальной спортивной премии входят министр спорта РФ Олег Матыцин, депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и другие спортивные функционеры и титулованные спортсмены.

"Большое спасибо! Это наше второе участие - в 2020 году мы были вторыми. Спасибо экспертному совету, что увидели нас, нашу работу и высоко оценили. Отдельное спасибо работникам нашего спортивного центра. Благодарен и всем землякам, которые нас поддерживали!" - прокомментировал директор "Спортивного центра Кинель" Вячеслав Тарасенко.

 

 

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