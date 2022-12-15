16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2023 году для Самары закупят новые трамваи, автобусы и электробус Департамент строительства Самары возглавил экс-партнер осужденного за расхищение бюджета Самарские парламентарии проводят мониторинг библиотек и дарят книги Гордума Тольятти приняла бюджет на 2023 год во втором чтении Начальник ГУ МВД России по Самарской области проверил работу Центра временного содержания иностранных граждан

Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты городской думы вновь участвуют в акции "Елка желаний"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 170
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В этом году они исполнят пожелания детей, прибывших из Донбасса и проживающих в пунктах временного размещения, а также от малышей, которые оказались с мамами в одном из кризисных центров города.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

"Елка желаний" - благотворительная акция, в которой каждый год участвуют городские депутаты. 13 декабря после пленарного заседания думы народные избранники, а также члены молодежного парламента и общественного совета при думе сняли с дерева открытки с пожеланиями детей о подарках.

Спикер Алексей Дегтев подчеркнул: это очень приятная миссия - "устроиться на работу к Деду Морозу и почувствовать себя сказочными волшебниками".

В числе пожеланий детей - конструктор, картина с животными для вышивания бисером, кукла, сладости и другие.

Депутат Анна Сараева участвует в акции в восьмой раз: "В предыдущие годы мы дарили подарки детским домам. Сейчас поддерживаем детей, которые приехали из Донецкой и Луганской народных республик".

Принять участие в акции может любой желающий.

Подробный материал о благотворительной акции "Елка желаний" городской думы читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в пятницу, 16 декабря.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1