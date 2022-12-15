Депутаты городской думы вновь участвуют в акции "Елка желаний"

В этом году они исполнят пожелания детей, прибывших из Донбасса и проживающих в пунктах временного размещения, а также от малышей, которые оказались с мамами в одном из кризисных центров города.
"Елка желаний" - благотворительная акция, в которой каждый год участвуют городские депутаты. 13 декабря после пленарного заседания думы народные избранники, а также члены молодежного парламента и общественного совета при думе сняли с дерева открытки с пожеланиями детей о подарках.
Спикер Алексей Дегтев подчеркнул: это очень приятная миссия - "устроиться на работу к Деду Морозу и почувствовать себя сказочными волшебниками".
В числе пожеланий детей - конструктор, картина с животными для вышивания бисером, кукла, сладости и другие.
Депутат Анна Сараева участвует в акции в восьмой раз: "В предыдущие годы мы дарили подарки детским домам. Сейчас поддерживаем детей, которые приехали из Донецкой и Луганской народных республик".
Принять участие в акции может любой желающий.
Подробный материал о благотворительной акции "Елка желаний" городской думы читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в пятницу, 16 декабря.
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