В Самаре пройдет онкологический консилиум специалистов ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России

22 декабря в Самаре будет организован бесплатный онкологический консилиум ведущих специалистов ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России.

Консультации проведут Л.А.Данилова - кандидат медицинских наук, главный внештатный онколог ФМБА России в ПФО; Николай Николаевич Лобачёв - врач-онколог-хирург онкологического отделения хирургических методов лечения; Г.Г.Бобкова – заведующий отделением радиотерапии, врач-радиотерапевт; И.А.Богомолова - заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии, врач-онколог; О.М.Автомонов - врач-онколог консультативной поликлиники; Василий Алексеевич Андреев - врач-радиотерапевт.



В рамках государственных гарантий (по квотам и ОМС) Центр предоставляет пациентам современное противоопухолевое лечение:

- протонную и фотонную лучевую терапию;

- радионуклидную терапию щитовидной и предстательной желез;

- химиотерапию, иммунотерапию, таргетную терапию;

- комбинированные хирургические вмешательства.

При необходимости определения показаний к проведению протонной лучевой терапии, радионуклидной терапии и др. пациенты могут пройти дополнительные обследования в Центре.

Целью консультации является решение вопроса о возможности и объемах оказания медицинской помощи в условиях ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, а не назначение или коррекция уже назначенного лечения.