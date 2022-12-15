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Здравоохранение Общество

В Самаре пройдет онкологический консилиум специалистов ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 декабря в Самаре будет организован бесплатный онкологический консилиум ведущих специалистов ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России.

Консультации проведут Л.А.Данилова - кандидат медицинских наук, главный внештатный онколог ФМБА России в ПФО; Николай Николаевич Лобачёв - врач-онколог-хирург онкологического отделения хирургических методов лечения; Г.Г.Бобкова – заведующий отделением радиотерапии, врач-радиотерапевт; И.А.Богомолова - заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии, врач-онколог; О.М.Автомонов  - врач-онколог консультативной поликлиники; Василий Алексеевич Андреев - врач-радиотерапевт.

В рамках государственных гарантий (по квотам и ОМС) Центр предоставляет пациентам современное противоопухолевое лечение:
- протонную и фотонную лучевую терапию;
- радионуклидную терапию щитовидной и предстательной желез;
- химиотерапию, иммунотерапию, таргетную терапию;
- комбинированные хирургические вмешательства.

При необходимости определения показаний к проведению протонной лучевой терапии, радионуклидной терапии и др. пациенты могут пройти дополнительные обследования в Центре.

Целью консультации является решение вопроса о возможности и объемах оказания медицинской помощи в условиях ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, а не назначение или коррекция уже назначенного лечения.

Онкологический консилиум пройдет 22 декабря по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 48, Самарская больница филиал № 3 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. Запись по телефону 8(800) 444-14-14.

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