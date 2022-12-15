От рукоделия до производства: в Самарской области зарегистрировано 150 тысяч самозанятых

В Самарской области все более популярным становится специальный налоговый режим для самозанятых. Он начал действовать в нашем регионе с 1 января 2020 года, и сегодня его пользователями стали 150 тысяч жителей региона, которые работают "на себя" и самостоятельно развивают проекты в разных сферах. В губернии самозанятые создают творческие студии для детей и взрослых, гончарные и столярные мастерские, швейные ателье, оказывают услуги репетиторов, изготавливают сувениры, украшения, предметы интерьера, производят продукты питания и многое другое.

За все время действия специального налогового режима суммарный доход самозанятых уже превысил 30 млрд рублей. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области продолжается расширение комплекса мер поддержки плательщиков налога на профессиональный доход. Поддержка начинающих предпринимателей - одна из ключевых задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. "Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных, предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, - это люди, готовые отвечать за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи. Если человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, предоставлять меры поддержки", - отмечал ранее глава региона.

В 2022 году более 1000 самозанятых Самарской области получили поддержку в разных формах. Плательщики налога на профессиональный доход могут обратиться в один из центров "Мой бизнес" региона и получить бесплатную консультацию по вопросам регистрации и работы в приложении "Мой налог", а также подать заявку на получение инструментов поддержки. В самарском региональном Доме предпринимателя самозанятые могут стать резидентами коворкинга и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

"Мы сформировали такую систему работы, что поддержку можно получить уже на этапе планов по созданию своего дела. В этом случае достаточно обратиться в центр "Мой бизнес", где консультанты в режиме "одного окна" помогут сориентироваться в возможностях, доступных сегодня пользователям специального налогового режима и начинающим предпринимателям, помогут зарегистрироваться, подать заявку на получение наиболее актуальных инструментов поддержки", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Наш комплексный подход позволяет ускорить развитие проектов начинающих предпринимателей до успешных предприятий, создающих рабочие места и развивающих родной регион".

Самозанятым доступна финансовая поддержка. В региональном Гарантийном фонде они могут получить льготные средства на развитие своих проектов. Программа поддержки дает возможность получить от 100 тыс. до 500 тысяч рублей по минимальной ставке - всего 1% годовых! Средства микрозайма самозанятые могут направить на приобретение, модернизацию оборудования или другого имущества, закупку сырья или материалов, а также на погашение ранее взятых банковских кредитов.

Плательщики налога на профдоход могу участвовать в обучающих программах и курсах по основам ведения предпринимательской деятельности, продвижению своих продуктов, развитию своего бренда, работе в социальных сетях, выходу на маркетплейсы и многому другому.

"Обучающий вебинар по выходу на маркетплейсы от центра "Мой бизнес" - самый полезный из всех, в которых я участвовала. Много практических советов как в целом по маркетингу, так и по конкретным аспектам площадок. Хороший разбор примеров. Сделала для себя много заметок, теперь буду применять на практике", - поделилась впечатлениями об одном из образовательных мероприятий самозанятая Анастасия Стародубцева.

Одной из наиболее популярных мер поддержки стали ярмарки продукции самозанятых. Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" организуют такие маркеты с 2020 года: в начале осени, в преддверии Нового года, Международного женского дня, в рамках Дня города, фестиваля набережных "Волга Фест" и других крупных региональных событий. За это время участниками ярмарок стали 250 пользователей специального налогового режима, а посетителями - свыше 10 тысяч человек.

"Участвую в ярмарках "Мой бизнес 63" уже не в первый раз. Это всегда настоящий праздник, большое число довольных клиентов, люди восхищаются изделиями участников и тем, что в регионе так много талантливых людей! Эффект от ярмарки для нас очень заметен: становится больше клиентов, больше просмотров страничек в Сети, начинает работать "сарафанное радио", нас приглашают на другие ярмарки по региону, - рассказала создатель интерьерных украшений Алена Брыксина.

Еще одним популярным инструментом служат бизнес-кейсы - набор услуг, направленных на продвижение проекта. В него входят персональная консультация и маркетинговый анализ проекта, профессиональная фотосъемка и создание видеовизитки, публикация интервью самозанятого на портале государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru.

"Если человек стремится к чему-то, то он должен для этого что-то делать. После получения услуги по продвижению в соцсетях моя клиентская база увеличилась в три раза. Когда в моем ассортименте появилась новая линейка сыров, понадобилось расширить фотогалерею. Безусловно, бизнес-кейс как комплекс услуг отлично работает. Чтобы был эффект, к фото необходимо приложить маркетинговые инструменты. Возможно, у вас хороший продукт, но о нем никто не знает. И с помощью этой меры поддержки вы можете выйти на новый уровень", - рассказала производитель фермерских сыров из села Иоганесфельд Мария Незнамова.

Новой региональной мерой поддержки самозанятых в 2022 году стала программа "Бизнес-наставник", направленная на повышение эффективности проектов самозанятых за счет взаимодействия с профессионалами в сфере предпринимательства. Под их руководством участники смогли разобраться с проблемами и точками роста своего проекта, увеличить прибыль, научиться работать с клиентами и подрядчиками.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения "Мой налог", через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг. Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки и подать заявку на получение услуг самозанятые могут на сайте mybiz63.ru.