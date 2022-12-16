Благодаря нацпроекту пациенты тольяттинской больницы смогут проходить обследование на новом оборудовании

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 поставлен новый 128-срезовый компьютерный томограф. Оборудование готовится к запуску, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Томограф уже установлен и смонтирован на первом этаже многопрофильного корпуса. С вводом его в строй диагностические исследования будут отличаться особой точностью и оперативностью.
"Новый компьютерный томограф - это современная платформа для компьютерной томографии, представляющая собой уникальное сочетание высокотехнологичных опций и простоты применения. Встроенный искусственный интеллект аппарата увеличивает скорость создания изображений, улучшает качество готовых снимков и снижает вероятность возникновения ошибок сканирования. Использовать его предполагается в основном для быстрой диагностики пациентов регионального сосудистого центра при угрозе инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения", - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики больницы №5 Елена Гулина.
По словам специалистов, на новом оборудовании в том числе будет проводиться коронароангиография.
"Такое исследование служит "золотым стандартом" диагностики поражения коронарных артерий, кровоснабжающих сердце. Она применяется для оценки анатомии артерий сердца, определения наличия атеросклеротического сужения, его протяженности, степени выраженности и локализации изменений", - добавила Елена Гулина.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.