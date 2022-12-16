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Здравоохранение Общество

Благодаря нацпроекту пациенты тольяттинской больницы смогут проходить обследование на новом оборудовании

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 поставлен новый 128-срезовый компьютерный томограф. Оборудование готовится к запуску, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

 

Томограф уже установлен и смонтирован на первом этаже многопрофильного корпуса. С вводом его в строй диагностические исследования будут отличаться особой точностью и оперативностью.

"Новый компьютерный томограф - это современная платформа для компьютерной томографии, представляющая собой уникальное сочетание высокотехнологичных опций и простоты применения. Встроенный искусственный интеллект аппарата увеличивает скорость создания изображений, улучшает качество готовых снимков и снижает вероятность возникновения ошибок сканирования. Использовать его предполагается в основном для быстрой диагностики пациентов регионального сосудистого центра при угрозе инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения", - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики больницы №5 Елена Гулина.

По словам специалистов, на новом оборудовании в том числе будет проводиться коронароангиография. 

"Такое исследование служит "золотым стандартом" диагностики поражения коронарных артерий, кровоснабжающих сердце. Она применяется для оценки анатомии артерий сердца, определения наличия атеросклеротического сужения, его протяженности, степени выраженности и локализации изменений", - добавила Елена Гулина.

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