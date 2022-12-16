В Похвистнево готовится к открытию новое отделение центральной районной больницы

В Похвистнево завершается подготовка нового клинико-диагностического отделения центральной больницы города и района. Здание возводится в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Строительство подразделения началось в июне этого года. Сейчас в здании завершаются отделочные работы и подключение электроснабжения, идет подготовка помещений для установки медоборудования. Выполняется благоустройство прилегающей территории.
Клинико-диагностические отделения больниц в этом году также возводятся в трех районах области - Красноярском, Сергиевском и Кинель-Черкасском. В новых подразделениях будет оказываться консультативная и лечебно-диагностическая помощь взрослым и детям с различными патологиями.
Так, жители Похвистневского района будут проходить диагностические исследования - компьютерную томографию, рентгенографию, ультразвуковое исследование, электрокардиографию, эхокардиографию, эндоскопические процедуры - в одном здании. Здесь же будут размещаться кабинеты врачей (хирурга, травматолога, акушера-гинеколога и других узких специалистов), кабинет неотложной помощи, а также противошоковые палаты и операционная.
"Отделение оснащается современным диагностическим оборудованием. Большую часть техники (в том числе эндоскопическую, аппарат УЗИ, цифровую рентгенодиагностическую систему) мы уже получили, - сообщил главный врач Похвистневской больницы Евгений Разумов. - В отделении пациенты будут в кратчайшие сроки обследоваться, после чего здесь же будем принимать решение о дальнейших шагах по оказанию необходимой помощи".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.