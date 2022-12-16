В Похвистнево готовится к открытию новое отделение центральной районной больницы

В Похвистнево завершается подготовка нового клинико-диагностического отделения центральной больницы города и района. Здание возводится в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Строительство подразделения началось в июне этого года. Сейчас в здании завершаются отделочные работы и подключение электроснабжения, идет подготовка помещений для установки медоборудования. Выполняется благоустройство прилегающей территории.

Клинико-диагностические отделения больниц в этом году также возводятся в трех районах области - Красноярском, Сергиевском и Кинель-Черкасском. В новых подразделениях будет оказываться консультативная и лечебно-диагностическая помощь взрослым и детям с различными патологиями.

Так, жители Похвистневского района будут проходить диагностические исследования - компьютерную томографию, рентгенографию, ультразвуковое исследование, электрокардиографию, эхокардиографию, эндоскопические процедуры - в одном здании. Здесь же будут размещаться кабинеты врачей (хирурга, травматолога, акушера-гинеколога и других узких специалистов), кабинет неотложной помощи, а также противошоковые палаты и операционная.

"Отделение оснащается современным диагностическим оборудованием. Большую часть техники (в том числе эндоскопическую, аппарат УЗИ, цифровую рентгенодиагностическую систему) мы уже получили, - сообщил главный врач Похвистневской больницы Евгений Разумов. - В отделении пациенты будут в кратчайшие сроки обследоваться, после чего здесь же будем принимать решение о дальнейших шагах по оказанию необходимой помощи".