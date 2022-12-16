Под Тольятти пьяный водитель УАЗа без прав перевернулся в кювет

В четверг, 15 декабря, в 8:10 в Ставропольском районе на 32 км трассы Тольятти - Хрящевка съехал в левый кювет и опрокинулся УАЗ "Патриот", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полиции, за рулем находился 41-летний мужчина, лишенный водительского удостоверения, а автомобиль был на летних шинах.
Водитель госпитализирован. По результатам медицинского освидетельствования установлен факт опьянения водителя.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...