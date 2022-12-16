Под Тольятти пьяный водитель УАЗа без прав перевернулся в кювет

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В четверг, 15 декабря, в 8:10 в Ставропольском районе на 32 км трассы Тольятти - Хрящевка съехал в левый кювет и опрокинулся УАЗ "Патриот", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области