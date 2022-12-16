Новикомбанк получил две награды премии Retail Finance Awards-2022

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации "Ростех", стал победителем VI премии Retail Finance Awards за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. Флагманский продукт Новикомбанка в рознице, социально-платежная карта работника Ростеха, был отмечен сразу двумя наградами - за лучший социальный проект в категории "Выбор читателей" и в номинации "HR-проект" года.

Социально-платежная карта Новикомбанка набрала максимальное количество голосов и комментариев читателей портала messageguru.ru - партнера премии Retail Finance Awards. На интернет-площадке для обмена знаниями и идеями были размещены презентации продуктов номинантов, которым пользователи могли поставить лайки и оставить отзывы. По результатам онлайн-голосования карта работника Ростеха признана лучшим социальным проектом. Также этот универсальный продукт, предназначенный как для выплаты зарплаты, так и для реализации социальных программ и сервисов в интересах сотрудников Госкорпорации, стал HR-проектом года.

"Для банка большая честь - участвовать в столь престижной и авторитетной премии в области розничных финансов. И победа в двух номинациях - подтверждение того, что Новикомбанк делает правильное, нужное и полезное дело для повышения социальной устойчивости в обществе", - отметил куратор программы "Социально-платежная карта работника Госкорпорации "Ростех" Александр Дошлыгин.

Социально-платежные карты имеют статус премиальных, эмитируются Новикомбанком на базе российского оператора банковских карт "Мир" и предоставляют доступ к льготным программам кредитования, выгодным условиям по вкладам, бесплатным переводам, кешбэкам и многому другому. Также карта банка предоставляет сотрудникам промышленных предприятий доступ ко всем социальным программам Госкорпорации.

"Социально-платежная карта - это эффективный инструмент доведения социальных программ до каждого работника, в том числе в рамках программ отдыха и оздоровления, жилищной программы, программ личного страхования, детского и семейного отдыха, спорта и активного туризма, культурных и просветительских мероприятий и многих других направлений. Задача Корпорации - разрабатывать и внедрять комплексные меры социальной поддержки сотрудников и их семей. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы работники были сосредоточены только на выполнении своих профессиональных задач. Все вопросы, связанные с обеспечением качества и уровня их жизни, стремится закрыть работодатель", - заявила директор по управлению персоналом Госкорпорации "Ростех" Юлия Цветкова.

Ежегодная премия Retail Finance Awards - одна из самых авторитетных премий российского финансового рынка, которая предоставляется за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в стране. Цель награды - отметить лучшие практики сферы финансового ритейла за прошедший год и поощрить ее самых достойных представителей. В этом году в финал премии вышли 85 участников.

Новикомбанк последовательно расширяет спектр социально ориентированных продуктов для своих клиентов - сотрудников предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. В августе 2022 года Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило соответствие политики Новикомбанка в области социальной направленности банковских продуктов международным и национальным принципам, стандартам и критериям в сфере устойчивого развития и социальной ответственности, и это прецедент на российском банковском рынке. Реализация Новикомбанком политики в области социальной направленности банковских продуктов базируется на принципах понятности, прозрачности, эффективности и индивидуального подхода к потребностям клиентов.